Pirms 20 gadiem, 2006. gada 19. novembrī, 106 gadu vecumā aizsaulē aizgāja pēdējais Latvijas 1918.–1920. gada Neatkarības kara cīņu liecinieks un dalībnieks – tukumnieks Arnolds Hofmanis, tajā brīdī arī viens no vecākajiem Latvijas iedzīvotājiem.
1998. gadā, kad atzīmēja Latvijas valsts 80. gadskārtu, tādu, kas Latvijas valstiskumu 20. gadsimta sākumā izcīnīja ar ieročiem rokās, vēl bija četri – Antons Brūveris, Kārlis Meiris, Rūdolfs Pūriņš un Arnolds Hofmanis. Ministru prezidents Guntars Krasts toreiz viņu veikumu atzīmēja ar apsveikumu un 1000 latu dāvinājumu – tam brīdim solīdu summu. 2003. gadā Hofmaņa kungs tika apbalvots arī ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi.
Arnolda Hofmaņa mūžs bijis raibs un dramatiskiem pavērsieniem pilns. Dzimis 1900. gada 6. maijā Zaļenieku pagasta "Kalna Micaišos". 1919. gada rudenī bermontiādes laikā viņš kā Jelgavas ģimnāzijas audzēknis pieteicās Latvijas armijā, piedalījās kaujās pret bermontiešiem Kurzemē un Zemgalē. No Latvijas armijas demobilizējās 1921. gadā. Pēc tam iestājās Latvijas Universitātes Tiesību zinātnes fakultātē, ko pabeidza 1926. gadā, un strādāja par Latvijas premjera Artura Alberinga privātsekretāru, vēlāk ieņēma dažādus amatus starpkaru Latvijas tieslietu sistēmā. Pirmās padomju okupācijas laikā 1940./1941. gadā diplomēto juristu no tās padzina, tomēr neizsūtīja. Nācies pastrādāt gan par sētnieku, gan finiera fabrikas strādnieku. Savukārt vācu okupācijas vara Hofmani atjaunoja darbā tieslietu sistēmā. Otrā pasaules kara noslēgumā viņš evakuējās uz Kurzemi un strādāja par dzelzceļnieku. Mēģinājums 1945. gada 8. maijā līdz ar citiem latviešu bēgļiem velkonī "Rota" sasniegt Zviedriju beidzās neveiksmīgi, un tas Hofmaņa kungu uz mūžu šķīra no sievas, kura palika Vācijā. Tad sekoja laiks padomju cietumos un nosūtījums Baltās–Baltijas jūras kanāla atjaunošanas darbos Karēlijā. 1946. gada pavasarī Arnoldu Hofmani atbrīvoja. Pēc atgriešanās Latvijā agrākais jurists līdz pensijai strādāja Tukuma mežrūpniecības saimniecībā. Uzņēmīgais vīrs mūža nogalē vēl kļuva pazīstams kā talantīgs amatiergleznotājs un 1991. gada janvāra Barikāžu dienās līdz ar citiem tukumniekiem sargāja Augstākās Padomes (Saeimas) ēku. Jāpiebilst, ka 90. gadu sākumā Arnolda Hofmaņa atmiņas tika pierakstītas un fragmenti no tām lasāmi 2004. gada 25. oktobra "Latvijas Avīzē".
2006. gada 25. novembrī pēdējo Latvijas Neatkarības kara dalībnieku Arnoldu Hofmani izvadīja no Tukuma luterāņu baznīcas un apbedīja dzimtas kapos Glūdā.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Latvijas Kareivis", 1926. gada 19. novembrī
Svētdienas darbus maiznīcās nenoliedz. Liepājas pilsētas valde bija izdevusi saistošus noteikumus par svētdienas darba noliegumu maiznīcās. Pret to necēla iebildumus arī pašvaldību departaments. Daži maiznieki pret šiem noteikumiem iesniedza sūdzību apgabaltiesai. Tā kā pēc pilsētas nolikumiem pašvaldībām ir tiesības izdot saistošus noteikumus iedzīvotājiem par tirdzniecības un rūpniecības iestāžu atvēršanas un slēgšanas laiku, atpūtas nodrošināšanu kalpotājiem utt., bet no minētā likuma izpratnes nekādā ziņā nevar nākt pie pārliecības, ka tas dotu pilsētas domei tiesības aizliegt maiznīcas īpašniekiem personīgi strādāt. Lietas apstākļus negroza arī pašvaldības departamenta ziņojums pilsētas valdei, ka viņš neceļ iebildumus pret minētiem saistošiem noteikumiem. Pamatojoties uz augšminēto apgabaltiesa nosprieda atcelt Liepājas pilsētas domes pieņemtos saistošos noteikumus par svētdienas darbu noliegšanu maiznīcās.
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Pirms 20 gadiem, 2006. gada 19. novembrī, 106 gadu vecumā aizsaulē aizgāja pēdējais Latvijas 1918.–1920. gada Neatkarības kara cīņu liecinieks un dalībnieks – tukumnieks Arnolds Hofmanis, tajā brīdī arī viens no vecākajiem Latvijas iedzīvotājiem.
1998. gadā, kad atzīmēja Latvijas valsts 80. gadskārtu, tādu, kas Latvijas valstiskumu 20. gadsimta sākumā izcīnīja ar ieročiem rokās, vēl bija četri – Antons Brūveris, Kārlis Meiris, Rūdolfs Pūriņš un Arnolds Hofmanis. Ministru prezidents Guntars Krasts toreiz viņu veikumu atzīmēja ar apsveikumu un 1000 latu dāvinājumu – tam brīdim solīdu summu. 2003. gadā Hofmaņa kungs tika apbalvots arī ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi.
Arnolda Hofmaņa mūžs bijis raibs un dramatiskiem pavērsieniem pilns. Dzimis 1900. gada 6. maijā Zaļenieku pagasta "Kalna Micaišos". 1919. gada rudenī bermontiādes laikā viņš kā Jelgavas ģimnāzijas audzēknis pieteicās Latvijas armijā, piedalījās kaujās pret bermontiešiem Kurzemē un Zemgalē. No Latvijas armijas demobilizējās 1921. gadā. Pēc tam iestājās Latvijas Universitātes Tiesību zinātnes fakultātē, ko pabeidza 1926. gadā, un strādāja par Latvijas premjera Artura Alberinga privātsekretāru, vēlāk ieņēma dažādus amatus starpkaru Latvijas tieslietu sistēmā. Pirmās padomju okupācijas laikā 1940./1941. gadā diplomēto juristu no tās padzina, tomēr neizsūtīja. Nācies pastrādāt gan par sētnieku, gan finiera fabrikas strādnieku. Savukārt vācu okupācijas vara Hofmani atjaunoja darbā tieslietu sistēmā. Otrā pasaules kara noslēgumā viņš evakuējās uz Kurzemi un strādāja par dzelzceļnieku. Mēģinājums 1945. gada 8. maijā līdz ar citiem latviešu bēgļiem velkonī "Rota" sasniegt Zviedriju beidzās neveiksmīgi, un tas Hofmaņa kungu uz mūžu šķīra no sievas, kura palika Vācijā. Tad sekoja laiks padomju cietumos un nosūtījums Baltās–Baltijas jūras kanāla atjaunošanas darbos Karēlijā. 1946. gada pavasarī Arnoldu Hofmani atbrīvoja. Pēc atgriešanās Latvijā agrākais jurists līdz pensijai strādāja Tukuma mežrūpniecības saimniecībā. Uzņēmīgais vīrs mūža nogalē vēl kļuva pazīstams kā talantīgs amatiergleznotājs un 1991. gada janvāra Barikāžu dienās līdz ar citiem tukumniekiem sargāja Augstākās Padomes (Saeimas) ēku. Jāpiebilst, ka 90. gadu sākumā Arnolda Hofmaņa atmiņas tika pierakstītas un fragmenti no tām lasāmi 2004. gada 25. oktobra "Latvijas Avīzē".
2006. gada 25. novembrī pēdējo Latvijas Neatkarības kara dalībnieku Arnoldu Hofmani izvadīja no Tukuma luterāņu baznīcas un apbedīja dzimtas kapos Glūdā.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Latvijas Kareivis", 1926. gada 19. novembrī
Svētdienas darbus maiznīcās nenoliedz. Liepājas pilsētas valde bija izdevusi saistošus noteikumus par svētdienas darba noliegumu maiznīcās. Pret to necēla iebildumus arī pašvaldību departaments. Daži maiznieki pret šiem noteikumiem iesniedza sūdzību apgabaltiesai. Tā kā pēc pilsētas nolikumiem pašvaldībām ir tiesības izdot saistošus noteikumus iedzīvotājiem par tirdzniecības un rūpniecības iestāžu atvēršanas un slēgšanas laiku, atpūtas nodrošināšanu kalpotājiem utt., bet no minētā likuma izpratnes nekādā ziņā nevar nākt pie pārliecības, ka tas dotu pilsētas domei tiesības aizliegt maiznīcas īpašniekiem personīgi strādāt. Lietas apstākļus negroza arī pašvaldības departamenta ziņojums pilsētas valdei, ka viņš neceļ iebildumus pret minētiem saistošiem noteikumiem. Pamatojoties uz augšminēto apgabaltiesa nosprieda atcelt Liepājas pilsētas domes pieņemtos saistošos noteikumus par svētdienas darbu noliegšanu maiznīcās.
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