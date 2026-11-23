Kad "Tviterkonvoja" aizsācējs un aktīvs Ukrainas atbalstītājs Reinis Pozņaks 2024. gada martā protestēja pret mangāna rūdas tranzītu uz Krieviju un pieprasīja valdības rīcību, starp domubiedriem bija arī Andris Kulbergs. Abus saista sena draudzība. Tagad R. Pozņaks ir Eiropas Parlamenta deputāts, bet A. Kulbergs – premjers, abi pārstāv "Apvienoto sarakstu" ("AS"). Taču, kā intervijā "Latvijas Avīzei" atzīst R. Pozņaks, dažādās politiskās intereses bieži vien nonāk pretrunā ar paustajiem principiem.
Tagad "Apvienotais saraksts" ir kļuvis par galveno politisko spēku Latvijā. Jūs Eiropas Parlamenta vēlēšanās "AS" sarakstā tikāt uzaicināts kā sabiedriskais aktīvists. Kā raksturotu savas pašreizējās attiecības ar šo politisko spēku?
R. Pozņaks: Ļoti koleģiālas attiecības, nevaru sūdzēties.
Cik ļoti šajā laikā esat saaudzis ar "Apvienoto sarakstu"?
Man ikdiena pamatā tomēr ir pa Briseli, tāpēc "AS" aktivitātēs — sanāksmēs un tamlīdzīgās — maz piedalos. Sadarbojamies, bet mans ikdienas darbs ar Latvijas politisko dienaskārtību ļoti maz pārklājas. Tas bija iepriekš, tagad droši vien būs nedaudz citādi.