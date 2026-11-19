Dienas gaitā Andra Kulberga vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību deklarācijas teksts nedaudz mainījās. Tomēr, ja salīdzina 17. novembra pusdienlaikā sabiedrisko mediju portālā publicēto versiju (spriežot pēc piezīmēm lapas lejasdaļā, šo versiju saņēma "nacionāļu" frakcija) un versiju, kas vakarā parādījās valdības tīmekļa vietnē, būtiskākais palika nemainīgs. Tāpat smieklīgākais. Piemēram, būtu žēl, ja pazustu apsolījums "uzsāksim darbu pie policijas darbības pilnveides" (29. punkts), jo kaut ko tik nekonkrētu reti var lasīt.
Ja bez ironijas, Saeimas opozīcijas vaimanas par to, ka esot pietrūcis laika ar deklarācijas tekstu iepazīties, man šķiet pārspīlētas. Tas tiešām nav labs stils tik it kā būtisku dokumentu dot lasīt "20 minūtes" pirms parlamenta sēdes, tomēr kognitīvi puslīdz mundri cilvēki spēj arī pusstundas laikā saprast, par ko vajadzētu pastrīdēties.
Minēšu dažas tēmas.