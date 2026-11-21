Tikko apritējuši divi mēneši, kopš Carnikavā divi klaiņojoši suņi sakoda sešus bērnudārza grupiņas bērnus. Vēl pērn suņu bīstamību izvērtēja Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), bet šo praksi atzina par neefektīvu, jo tā nepietiekami prasīja atbildību no suņa saimnieka. Tagad tiek mēģināts lāpīt caurumus arī steigā 15. septembrī MK pieņemtajos "Citam dzīvniekam vai cilvēkam uzbrukuša suņa turēšanas noteikumos".
Apstiprinot jaunus MK noteikumu grozījumus, ieviestas stingrākas prasības uzbrukumu veikušu suņu turēšanai gan privātīpašumā, gan ārpus tā, līdz ar to arī — ierobežojot šādu dzīvnieku klātbūtni publiskos pasākumos.
Katru gadu Latvijas slimnīcas reģistrē aptuveni 1300 cilvēkus, kuri ir cietuši no agresīvu suņu uzbrukumiem, — tādas ir Nacionālā veselības dienesta aplēses.