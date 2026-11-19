Vai tiešām Starptautiskā ledus hokeja federācija (IIHF) iedomājas sēt šaubas par Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) juridisko spīdekļu, kompetentu speciālistu godaprātu, ja pārsūdz ("oficiāli iebilst") taisnīgo soģu lēmumam par tūlītēju Krievijas jauniešu, junioru, sieviešu un vīriešu izlašu atgriešanos ledus laukumos augstākajā līmenī visos turnīros, jo divi no trim arbitriem viesojušies Maskavā, turklāt viens no viņiem pāris nedēļu pirms krievu hokejam pozitīvā sprieduma pieņemšanas!
Vaininieks, CAS lēmējpaneļa trio priekšsēdētājs itālietis Džulio Palermo, jau paudis "asu neapmierinātību", ka atzītu un godātu juristu autoritātes svēto govi šķoba un grūsta, liek plaisāt reputācijai un aptraipa talāra godu, ar nosmērētu pirkstu rādot uz varbūtējo "interešu konfliktu". Dziļi aizskartais siņors Palermo draud izmantot spēka paņēmienus un vērsties krimināltiesā pret šāda veida apvainojumiem un CAS tiesnešu iejaukšanu galēji nepatīkamā situācijā! Sporta arbitrāžas tiesa ir iestāde, morālais kompass, kuras nolēmumus neapšauba, neinterpretē. Ja arbitri pateica, tad tas ir tikpat cieti, kā Zilākalna Marta teikusi. Tāpēc augsti mācītie lozanniešu jurisprudences pārstāvji eksplodē — neapmelojiet! Neduļķojiet ūdeni! Nelejiet dubļus!