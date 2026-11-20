Vai Andra Kulberga vadītā valdība būs atkarīga no Aināra Šlesera un viņa partijas "Latvija pirmajā vietā"? Vai ir kāda slepena vienošanās, kāda būs samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem? Vai Latvijā atgriezusies oligarhu vara? Visi šie jautājumi tika locīti jau pirms vēlēšanām, ar dubultu jaudu izcelti priekšplānā valdības veidošanas procesā, bet kulminēja Saeimas debatēs par Andra Kulberga vadītā Ministru kabineta apstiprināšanu. No Saeimas tribīnes tas brīžiem tika uzsvērts kā gandrīz vai galvenais jaunās koalīcijas raksturojums.
Andris Šuvajevs ("Progresīvie"): "Es vēlos apsveikt Aināru Šleseru. Mums visiem vajadzētu aplaudēt Šlesera spējai iekļūt koalīcijā — pēc visiem oligarhu laikiem, krimināllietām, trīs izputējušām partijām, savu biznesa interešu bīdīšanu, izmantojot publiskos amatus, spēt iekļūt koalīcijā, par spīti savām vēsturiskajām saiknēm ar Krievijas oligarhiem… (..) Atklāti sakot, vienīgais balsojums, kam šodien ir jāseko līdzi, ir Aināra Šlesera balsojums par jauno valdību, jo Šlesera atbalsts nozīmēs tikai vienu – ka valdībai tiks piestādīta cena un šī cena būs jāmaksā gan Andrim Kulbergam, gan visam "AS", gan Nacionālajai apvienībai."
Antoņina Ņenaševa ("Progresīvie"): "Ironiski, vai ne, sabiedrība gaidīja pārmaiņas. Gaidīja pārmaiņas! Un ko sabiedrība sagaidīja? Ka Kariņa–Levita režīmu nomainīs Šlesera–Kulberga čomu režīms. Burvīgi! Man ir prieks par Aināru. Bet man ļoti žēl Latviju."