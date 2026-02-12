Laužot līgumus ar 42 kolektīvu vadītājiem, Rēzeknes novads ieekonomēs 42 000 eiro, bez vadītāju atbalsta atstājot vairāk nekā 300 dalībnieku
Janvāra vidū Latvijas kultūrvidē plaši izskanēja ziņa, ka Rēzeknes novadā no līdz šim reģistrētajiem 109 pašdarbības kolektīviem novada Kultūras un tūrisma pārvalde lauzusi līgumus ar 42 kolektīvu vadītājiem.
Drīz vien Rēzeknes novada kultūras centros, ceļot trauksmi par vietējiem iedzīvotājiem tik būtisko finansējuma samazināšanu, tika uzsākta parakstu vākšana. Atklātajā vēstulē Rēzeknes novada iedzīvotāji, kultūras darbinieki un amatierkolektīvu dalībnieki pauda "nopietnas bažas par pēdējā laikā notiekošajiem procesiem novada kultūrtelpā", uzsverot, ka "amatierkolektīvi nav tikai brīvā laika nodarbe vai budžeta pozīcija. Tie ir vietējās kultūras, kopienu saliedētības, iedzīvotāju līdzdalības un sociālās labklājības pamats. Īpaši lauku teritorijās amatierkolektīvi nereti ir vienīgā regulārā kultūras un socializēšanās iespēja, tostarp senioriem." Jāpiebilst, šajā gadījumā runa ir par kolektīviem, kuri nepiedalās Dziesmu svētku procesā.
Pagājušajā nedēļā, kad jau bija kļuvis zināms pēc atklātās vēstules izveidotās darba grupas atzinums, "Kultūrzīmes" noskaidroja, vai tik tiešām vienā no līdz šim aktīvākajiem Latgales reģiona novadiem sagaidāma kultūras dzīves izmiršana.
Vienkārši, īsi un konkrēti: parakstiet!
Kā "Kultūrzīmēm" pastāstīja Gaigalavas pagasta kultūras nama pasākumu organizatore Valentīna Deksne, "tur nebija variantu. Jau decembrī bija jāparaksta, ka esam ar mieru un esam vienojušies. Savukārt mūsu kolektīvu vadītāji dokumentu parakstīja vēlāk." Gaigalavas pagastā no esošajiem trim pašdarbnieku kolektīviem nu ir atstāts viens.
Viens no tiem ir pagasta deju grupa "Raffaello", kura nu jau no darba atlaistā vadītāja Gunta Eriņa atzīst, ka, lai gan runas par kolektīvu vadītāju samazināšanu klīdušas jau sen, tomēr nekas konkrēti ziņots netika. "Janvāra vidū man vienkārši piezvanīja, jautājot, vai būtu brīvs brīdis parunāt par nākamā, 2026., gada pulciņu darbības tālākajiem plāniem. Tomēr, aizejot pie Daigas Miščenko (Rēzeknes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja), uzreiz no galda apakšas tika izvilkta čupa ar jau sagatavotiem līgumiem. Viņa pastāstīja, ka kopā sagatavoti 47 dokumenti: sakarā ar to, ka naudas nav, darbība tiek pārtraukta. Vienkārši, īsi un konkrēti: jā, parakstiet! Man tas bija kā auksts ūdens uz galvas, nezināju, ko teikt. Turklāt – tie bija līgumi ar atpakaļejošu datumu, minēts bija 20. novembra lēmums. Pēc manis tur vēl palika daudz neparakstītu dokumentu."
Komunikācijas kļūda
Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektore Ērika Teirumnieka "Kultūrzīmēm" skaidroja, ka, pildot novada domes 20. novembra lēmumu, Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājai Daigai Miščenko bijis rakstiski jāinformē darbinieki vai nu par uzteikumu, vai grozījumiem. Kā atzīst Teirumnieka, tagad esot konstatēti pārkāpumi, "tiesa, saprotu, bijušas gada beigas, kādam ticis zvanīts, cits e-pastos aicināts un nebija pamanījis. Ja skatos pēc dokumentiem, tie parakstīti decembrī. Diemžēl parakstītājs nav norādījis dienu, kad reāli parakstījis, un dokumentā es redzu vien iedrukāto datumu". Turklāt decembrī vērtējuma rezultāti kolektīviem tik tiešām netikuši nosaukti, tiesa gan, arī pie izpilddirektores neviens neesot nācis, kaut gan viņa jutusi, ka "neapmierinātība brieda jau decembrī, bet visi burbuļoja savā šūniņā".
Ērika Teirumnieka uzskata, ka, ja būtu viss jau runāts rudenī, izskaidrots, kāpēc kāds kolektīvs nav izpildījis kritērijos norādītās prasības, ja vērtējumi tiktu pārrunāti ar kolektīviem, "pieļauju, viss būtu ievirzījies savādākā gultnē. Diemžēl mūsu noteikumos nebija atrunāts, ka kolektīvi ir jāiepazīstina ar skašu rezultātiem. Protams, tagad to labosim un ierakstīsim. Tiesa, manā skatījumā, pēc labas pārvaldības principiem, vērtējamais ar secinājumiem ir jāiepazīstina. To arī pārrunāju ar Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāju, un pēc sarunām viņa man piekrita. Tomēr, formāli skatoties pēc burta, par notikušo viņu sodīt nevar – dokumentā tas nebija ierakstīts."