Pirms gada stājās spēkā jaunais medikamentu cenu veidošanas modelis. 

Reformas mērķis bija samazināt to cenas un padarīt zāles pieejamākas pacientiem. Vai tas izdevies? Par recepšu zāļu politiku, kā arī aptiekas un farmaceita vietu Latvijas veselības aprūpē tuvākajā un tālākajā nākotnē saruna ar Farmaceitiskās aprūpes asociācijas vadītāju Kristīni Jučkoviču. 

Kā pēc pērn Veselības ministrijas ieviestās zāļu uzcenojumu reformas darbojas Latvijas aptiekas?

K. Jučkoviča: Šobrīd izveidojusies situācija, kuru mēs, Farmaceitiskās aprūpes asociācijas biedri, jau prognozējām: aptiekām, kas neatrodas pašās populārākajās vietās, kur apgrozās daudz cilvēku, ir grūtības ar uzņēmējdarbību. Pa kādai aptiekai ir aizvērušās, vēl citas, cik man zināms, tiek gatavotas pārdošanai. Jāatceras, ka mūsu valstī likumi ir veidoti tā, ka aptieka sniedz ne tikai veselības aprūpes pakalpojumus, ko nosaka ārstniecības un farmācijas likumi, bet veic arī uzņēmējdarbību, proti, nodarbojas ar mazumtirdzniecību.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē