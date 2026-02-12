1946. gada 12. februārī. Pirms 80 gadiem līdz ar agrākās nacistiskās Vācijas karaflotes zemūdenes "U 3514" nogremdēšanu 600 metru dzelmē pie Skotijas rietumkrasta noslēdzās Lielbritānijas un Polijas karaflotes kopējā operācija "Deadlight", kuras uzdevums bija atbrīvoties no 154 vācu zemūdenēm, kas pēc kapitulācijas nonāca sabiedroto rokās.
1945. gada rudenī daļu trofeju zemūdens laivu koncentrēja Londonderijas ostā Ziemeļīrijā, bet daļu vairākos Skotijas piekrastes fjordos. Kara gados šie bīstamie ieroči bija apdraudējuši sabiedroto kuģus gan jūrās, gan okeānos, taču nu nebija skaidrs, ko tādā skaitā ar tiem darīt tālāk. Tikmēr bez pienācīgas tehniskās apkalpošanas atstātās zemūdenes pa vienai vien sāka grimt pietauvošanas vietās. Operācijas "Deadlight" (apzīmējums ādas, koka vai metāla vākam, ar ko vētrā nosedza kuģa iluminatoru) gaitā antihitleriskās koalīcijas valstu pārstāvji atlasīja 33 zemūdenes tālākai izmantošanai un izpētei, bet 121 tika izmantota kā mērķis flotes artilērijai un aviācijai vai arī nogremdēta tāpat. Jautājums par izjaukšanu un pārkausēšanu tobrīd nešķita aktuāls. Gremdēšana Īrijas un Skotijas piekrastē sākās 1945. gada 27. novembrī, bet beidzās 1946. gada 12. februārī. Atlasītās zemūdenes vēl kādu laiku kalpoja Norvēģijas, Francijas, Lielbritānijas, ASV, Spānijas un arī PSRS karaflotēs. Padomju flotes speciālisti no 33 izvēlējās desmit viņus interesējošos dažādu tipu vācu zemūdeņu modeļus, kurus pārveda uz Liepāju. Vācu autoritāte zemūdeņu būvē bija visu atzīta, kamēr PSRS inženieri tajā iepriekš augstus rezultātus neuzrādīja, kamdēļ jo īpaši dega interesē guvumu sīki izpētīt. Vislielāko padomju ziņkārību raisīja tās zemūdenes, kas bija domātas okeāniem. Pat mūsdienu Krievijā atzīts, ka vēlākā padomju zemūdeņu būves skola, tātad daļēji arī tagadējā, lielā mērā balstījusies toreizējā iespējā tikt pie jaunākajiem vācu modeļiem. Kā kaujas vienības trofeju zemūdenes PSRS karaflotē palika ierindā līdz 50. gadu vidum. Pēc tam tās izmantoja mācībām un dažādiem izmēģinājumiem. Lēš, ka pēdējā vācu zemūdene padomju flotē norakstīta ap 1974. gadu.
"Latvis", 1926. gada 12. februārī
Mīlas sakaru bēdīgās sekas. Vakar kādā valsts iestādē ieradās 23 gadus vecā neprecētā Adele B., pēc tautības poliete, ar savu jaunpiedzimušu bērnu, 3 nedēļas vecu meitenīti. Jūtoties nevesela, tādēļ lūdza ievietot slimnīcā. Visai nelaimīga jūtas māte, kad pēc Vasermaņa reakcijas ārsts paziņo, ka viņa slimo ar sifilisu lipīgā stadijā. Līdz šim pati bērnu zīdījusi. Nelaimīgā sieviete uzdod, ka viņai mīlas sakari bijuši tikai ar vienu vīrieti, kādu pārtikas veikala īpašnieku A. bijušo uzāru kazarmu tuvumā, pie kura kalpojusi. Tas solījies viņu precēt. Tas arī esot viņas bērna tēvs un, domājot, arī briesmīgās slimības pielipinātājs. Savu sasniedzis, tas esot vasarā licis viņai uz laukiem iet, no kurienes ar bērnu Rīgā atgriezusies janvāra sākumā un nedēļu nodzīvojusi pie A. piederīgiem. Tagad bij. "līgavainis" par viņu neliekoties ne zinis un devis padomu iestāties kādā patversmē vai slimnīcā, bet par "sakariem" noklusēt.
