Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien konceptuāli pirmajam lasījumam atbalstīja grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļu režīmu fiziskām personām, ļaujot tām sniegt pakalpojumus citām fiziskām personām bez reģistrācijas kā saimnieciskās darbības veicējiem.
Lai izmaiņas stātos spēkā, grozījumi jāveic likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un likumā "Par nodokļiem un nodevām". Budžeta komisijas diskusijās secināts, ka likumprojektos vēl ir jāatrisina daudzi neskaidri jautājumi saistībā ar plānoto vienkāršoto nodokļu režīmu, tāpēc nolemts veidot darba grupu, kas strādās un meklēs risinājumus neskaidrajiem jautājumiem. Komisijas vadītāja Aiva Vīksna sēdē uzsvēra, ka ar šiem grozījumiem "vismaz kādu daļu no pakalpojumu sniedzējiem dabūsim ārā no ēnu ekonomikas".
Pašlaik valstī jau ir vienkāršots nodokļu režīms – mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīms. Līdz ar to 10% likme varētu būt pievilcīgāka, jo MUN režīmā strādājošajiem izteikti lielākajai daļai apgrozījums ir zem 25 000 eiro. Arī grozījumi paredz, ka fiziska persona, kura nav saimnieciskās darbības veicējs un kuras gada apgrozījums nepārsniedz 25 000 eiro, varēs reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā un piemērot vienkāršotu nodokļu samaksas risinājumu, nelietojot tradicionālās saimnieciskās darbības uzskaites un deklarēšanas procedūras. Visi ienākumi šādā režīmā tiks ieskaitīti saimnieciskās darbības ienākumu kontā.
Likumprojektā arī noteikts, ka šīm personām tiks piemērota mikrouzņēmumu nodokļa likme 10% apmērā, ja persona nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs. Tāpat paredzēta īpaša nodokļa aprēķināšanas un samaksas kārtība, tostarp nosacījums, ka maksātājam nedrīkst būt darbinieki un pakalpojumi netiek sniegti juridiskām personām.
Grozījumi nosaka, ka ienākumu uzskaite un nodokļu nomaksa notiks vienkāršoti – caur saimnieciskās darbības ienākumu kontu, kur kredītiestāde nodrošinās informācijas apmaiņu ar Valsts ieņēmumu dienestu. Vienlaikus paredzēta iespēja sākt vai pārtraukt šī režīma izmantošanu, kā arī atjaunot to nākamajā taksācijas periodā, ievērojot noteiktos sliekšņus.
Anotācijā norādīts, ka grozījumu mērķis ir mazināt administratīvo slogu, veicināt legālu pakalpojumu sniegšanu starp fiziskām personām un ierobežot ēnu ekonomiku. Tiek uzsvērts, ka jaunais regulējums ļaus vienkāršāk deklarēt neliela apjoma ienākumus, piemēram, par sadzīves pakalpojumiem. Plānots, ka grozījumi veicinās arī papildu ienākumu gūšanu fiziskām personām, vienlaikus nodrošinot nodokļu ieņēmumu pieaugumu. Nodokļu ieņēmumus paredzēts sadalīt, 80% novirzot valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un 20% – iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Likumprojektā noteikts, ka izmaiņas varētu stāties spēkā 2027. gada 1. janvārī
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