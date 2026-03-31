Mobilo telefonu maciņu var iegādāties veikalā, bet skolēni tos darina arī saviem spēkiem. Lūk, kādi maciņi dažādās rokdarbu tehnikās tapa Ventspils valstspilsētas dizaina un tehnoloģiju olimpiādē “Telefona maciņš kā dizaina produkts” (2025)
1. Košo krāsu maciņu Jasmīna Brutāne (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija) ir adījusi, tamborējusi un izšuvusi.
2. Elīna Veinberga (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija) savu tamborējumu akcentējusi ar košu ziediņu. Viņas izraudzītās prasmes: tamborēšana, filcēšana un izšūšana.
3. Annikas Brutānes (Ventspils Centra sākumskola) darinātais maciņš ir izšūts ar dekoratīvām lentītēm un izrotāts ar piemērotu krāsu pērlītēm.
4. Estere Hermansone (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija) savu maciņu ir sašuvusi, izmantojot arī filcēšanu.
5. Elza Laksberga (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija) telefona maciņam izveidojusi vasarīgu ainavu ar filcētu tauriņu, tamborētiem ziediņiem ar izšūtu vidiņu utt. Darba gaitā izmantotas trīs rokdarbu tehnikas: filcēšana, tamborēšana un izšūšana.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem