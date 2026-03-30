"Zobu pasta, zobu birste un zobu diegs," "VCA Dent" zobu higiēniste Aļona Izapa nosauc trīs vaļus, uz kuriem balstās mutes dobuma aprūpe. Ievērojot arī pareizu zobu tīrīšanas tehniku, iespējams pilnībā atbrīvoties no aplikuma, neļaujot savairoties nevēlamām baktērijām un pasargājot zobus no kariesa.
Katram sava zobu pasta
Aptiekā, veikalā, pat kioskā var iegādāties pastu zobu tīrīšanai. Ar ko tās atšķiras, un kā izvēlēties sev atbilstošu? "VCA Dent" zobu higiēniste Aļona Izapa norāda, ka, to iegādājoties, uzmanība vispirms jāpievērš fluorīdu koncentrācijai, kas ir ļoti svarīga kariesa profilaksei, pēc tam vadīties pēc indikācijām, izvēloties pastu, piemēram, jutīgiem zobiem, pret smaganu asiņošanu, baltinošu. "Visas pastas ar norādi "whitening", kas nopērkamas veikalā, ir baltinošas, nevis balinošas, kā pircēji varbūt domā. Tās ir abrazīvas, tādēļ tās nevajadzētu lietot cilvēkiem ar jutīgiem zobiem," viņa skaidro. Saskaņā ar Latvijas fluorīdu lietošanas vadlīnijām pieaugušajiem domātajās zobu pastās fluorīdu koncentrācijai vajadzētu būt ap 1450–1500 ppm, tas ir norādīts uz iepakojuma. Bērnu zobu pastās fluorīdu daudzums ir mazāks. Aptieku piedāvājumā ir ārstnieciskās zobu pastas, kuru sastāvā ir hlorheksidīns un kuras lieto pēc dažādām zobārstniecības manipulācijām, ja ir mutes dobuma un smaganu iekaisums, gingivīts, periodontīts. Visprecīzāk aktīvo vielu atbilstošā koncentrācijā un atbilstoši zobu un mutes dobuma veselības stāvoklim pēc apskates ieteiks zobārsts vai zobu higiēnists. Zobu pastās, kas paredzētas īslaicīgai lietošanai, parasti aktīvo vielu koncentrācija ir lielāka, bet ilgstošai lietošanai – zemāka.