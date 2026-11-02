Latvijas IT uzņēmums "UNISO" izstrādājis Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu, kas palīdz mazināt birokrātiju un paātrināt valsts pakalpojumu sniegšanu.
Risinājums, kas izstrādāts Valsts digitālās attīstības aģentūras vajadzībām un ļauj valsts iestādēm droši apmainīties ar datiem, novēršot nepieciešamību iedzīvotājiem atkārtoti iesniegt informāciju, kas valstij jau ir pieejama, saņēmis Eiropas Publiskā sektora balvas Labās prakses sertifikātu. "Šis ir unikāls un inovatīvs IT risinājums, kāda nav citām Eiropas valstīm, nav pat IT lielvalstij Igaunijai. Tas savā ziņā ir Latvijas "Skype", kuram ir liels eksporta potenciāls, bet tas, kā tas tiks izmantots, lielā mērā ir atkarīgs no valsts," vērtē uzņēmuma "UNISO" valdes priekšsēdētājs un līdzīpašnieks Jānis Rumkovskis.
"UNISO" informācijas tehnoloģiju tirgū darbojas jau 25 gadus. To 2001. gadā dibinājis Mārtiņš Rumkovskis, bet 2008. gadā uzņēmumam pievienojies arī brālis Jānis. "UNISO" specializējas sarežģītu informācijas sistēmu projektēšanā un izstrādē, datu integrācijas risinājumos, modernu tehnoloģisko produktu izstrādē, kā arī valsts nozīmes informācijas sistēmu izveidē. Uzņēmuma lielākie klienti daudzu gadu garumā ir Nodarbinātības valsts aģentūra un SIA "Elektroniskie sakari", kas nodrošina radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldību. "Vairāk nekā 20 gadu garumā esam izveidojuši savu instrumentu komplektu, ar kuriem varam būt ļoti produktīvi, izstrādājot lielas IT sistēmas," gandarīts ir J. Rumkovskis.
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