Lai novērtētu modernu būvniecības projektu, tiek ņemti vērā daudzi faktori, bet pēdējos gados nozīmīgs kritērijs ir būves ekoloģiskums. Māls ar savām unikālajām īpašībām ir tāds kā būvniecības karalis, ko cilvēki mīl jau tūkstošiem gadu.
Māls elpo
Mālam ir izcilas spējas uzsūkt un izdalīt mitrumu. Tieši šī īpašība padara to par nepārspējamu materiālu iekštelpu mikroklimata regulēšanai. Zinātnē un būvniecībā šo spēju dēvē par higroskopiskumu jeb materiāla elpošanu. Telpās māls darbojas kā automātisks mitruma buferis. Kad telpā ir pārāk mitrs gaiss, piemēram, dušā vai virtuvē, kur gatavo ēdienu, māla struktūra strauji piesaista gaisā esošo ūdens tvaiku un patur ūdens molekulas savās mikroporās. Kad gaiss telpā kļūst sauss, piemēram, ziemā, kad darbojas apkure, māls sāk atdot uzkrāto mitrumu atpakaļ. Tādējādi māls palīdz uzturēt cilvēka veselībai ideālo relatīvo gaisa mitrumu – starp 40 un 60%. Ja mitrums ir zem 40%, izkalst cilvēka elpceļu gļotāda, pastiprinās uzņēmība pret vīrusiem un gaisā lido vairāk putekļu.