31. jūlijā plkst. 18 Likteņdārza Saieta namā (vai uz Saieta nama jumta, ja laikapstākļi būs labvēlīgi) notiks cikla "Likteņzīmes" literāri muzikāls uzvedums, kura centrā šoreiz būs mākslinieka Igo dzeja.
Plašāk pazīstams kā dziedātājs un dziesmu autors, Igo jau vairāk nekā četrdesmit gadus ir viena no spilgtākajām personībām Latvijas kultūras telpā. Taču viņa radošā darbība sniedzas daudz plašāk par skatuvi – līdztekus mūzikai būtiska vieta tajā ir dzejai, vizuālajai mākslai un kultūrvides veidošanai.
Literāri muzikālajā uzvedumā līdzās dziesmām skanēs Igo dzeja, atklājot autora personisko pasaules redzējumu, kurā nozīmīga vieta ir dabai, laikam un klusumam. Dzeja un mūzika uzvedumā veidos vienotu māksliniecisku stāstu, ļaujot ieraudzīt Igo daiļradi tās daudzveidībā.Igo ir vairāku dzejas krājumu autors. Jaunākajā no tiem – "Debesis karstas" – dzeju papildina paša autora grafikas, tādējādi apliecinot mākslinieka plašo talantu.
Pēdējos gados Igo radošā enerģija izpaužas arī kultūrvietu veidošanā. Mežotnes pagastā viņš izveidojis mūzikas un mākslas centru "Ceplis", atdzīvinot 19. gadsimta vēsturisko kaļķa cepļa kompleksu un pārvēršot to par koncertu, izstāžu un radošu tikšanos vietu. Savukārt Jūrkalnē viņš aizsāka sabiedrisku kustību apkārtnes sakopšanā un kultūrvides veidošanā, kas gadu gaitā pulcēja simtiem domubiedru un kļuva par nozīmīgu vietējās kopienas tradīciju. Literāri muzikālajā uzvedumā "Likteņzīmes. Igo" piedalīsies Igo, Aivars Hermanis, Ēriks Upenieks, Jānis Strazds un Ivars Kalniņš.
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