Pagājušajā nedēļā Saeima beidzot atcēla patēriņa kredītu reklāmu aizliegumu Latvijā, kas bija spēkā kopš 2018. gada novembra. Jāatgādina, ka šī aizlieguma mērķis bija ierobežot impulsīvu un bezatbildīgu aizņemšanos un privātpersonu parādu sloga pieaugumu – tieši tādēļ reklāmas aizliegums bija vērsts tikai uz privātpersonām adresētajām reklāmām, uz uzņēmējdarbības finansēšanas reklāmām tas netika attiecināts. 

Bezatbildīgas aizņemšanās apjomus Latvijā pagājušā gadu desmita nogalē samazināt tiešām izdevās, taču ļoti varētu diskutēt, vai tiešām reklāmu aizliegumi bija īstais samazināšanas mehānisms. Informēts finanšu tirgus vērotājs varētu šeit bilst, ka drīzāk lielāku lomu nospēlēja citi pasākumi – maksimālās pieļaujamās gada procentu likmes noteikšana, citi procentu likmju ierobežojumi, stingrāka klientu maksātspējas pārbaude un PTAC un Latvijas Bankas uzraudzības pastiprināšana. Par to liecina fakts, ka, neskatoties uz reklāmu aizliegumu, aizņēmumu apjoms nebanku kreditēšanas tirgū, pret ko šis aizliegums galvenokārt bija vērsts, periodā no 2018. līdz 2026. gadam turpināja pieaugt un rekordapjomus sasniedza pavisam nesen – 2023. un 2024. gadā. Tas

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