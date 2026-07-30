Ne viens vien, kam bijusi saistība ar ēku projektēšanu vai būvdarbiem, ir šķendējies, ka Būvniecības informācijas sistēma, kur daudzas aktivitātes jāreģistrē, atgādina sarežģītu labirintu. 

Pagājuši jau vairāki gadi, kopš iestāde sev palīgos ņēmusi mākslīgā intelekta asistentu, un situācijai, šķiet, ir potenciāls mainīties uz labu.

"Pirmie rezultāti apliecina, ka mūsu biroja izstrādātais mākslīgā intelekta asistents ir īpaši noderīgs būvniecības ierosinātājiem, īpašniekiem un privātpersonām, kuri veido lielāko tā lietotāju grupu. Vienlaikus redzam, ka lietotāji šo digitālo rīku aktīvi izmanto arī ārpus ierastā darba laika – agrās rīta stundās, vakaros un brīvdienās," iepazīstinot ar Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) mākslīgā intelekta (MI) asistentu īpašā seminārā, vērtē Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) direktore Baiba Vītoliņa.

Līdz šim BIS atbalsta dienesta sniegtā palīdzība galvenokārt balstījusies uz individuālām konsultācijām un tiešsaistes saziņu, ko snieguši BVKB darbinieki. Savukārt jaunais MI risinājums 24/7 režīmā BIS lietotājiem ļaušot ātri saņemt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā arī labāk izprast normatīvo aktu prasības, būvniecības procesu loģiku un darbību secību 24/7 režīmā.

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