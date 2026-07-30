No šī gada Latvijā ievieš četrus inovatīvus pakalpojumus demences pacientiem un viņu ģimenēm. Sabiedrības integrācijas fonds jau divus gadus īsteno "Eiropas Sociālā fonda Plus" (ESF+) projektu "Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā", kura laikā atbalstīti sociāli inovatīvi sociālie pakalpojumi visā Latvijā.
No šī gada četrus jaunus pakalpojumus saņem demences pacienti un viņu tuvinieki. Viens no tiem tiek attīstīts Maltas ordeņa palīdzības dienesta dienas centrā "Sāras dārzs" Rīgā, kurš tika atvērts šī gada sākumā. Tajā cilvēki ar demences diagnozi saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, bet viņu tuvinieki – profesionālu atbalstu, konsultācijas, atbalsta grupas. Vienā reizē centrs spēj uzņemt līdz 20 klientiem. Centrā ierīkota unikāla sajūtu istaba, kur iespējams sajust skaņas, gaismas, smaržas un likt lietā citas maņas, kas demences pacientiem ilgtermiņā palīdz uzturēt dzīves kvalitāti un spēju parūpēties pašiem par sevi. Otrs plānotais pakalpojums ir Labklājības tehnoloģiju un kopienas kompetenču centrs, kurā Rīgas pašvaldības Labklājības departaments personām ar demenci, viņu tuviniekiem un speciālistiem organizēs konsultācijas un izglītojošas aktivitātes. Aprūpes un atbalsta centrā "Aivis" plānots ieviest sociālās rehabilitācijas programmas un Roršaha testa izmantošanu personām ar demenci un kognitīviem traucējumiem, savukārt "Finger" metodoloģijā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Rīgā un Aizkraukles novadā īstenos organizācija "Atbalsts pacientiem ar hroniskām slimībām "Una cum"". Iecerēts, ka metode palīdzēs veidot veselīgākus ikdienas paradumus un stiprināt kognitīvās spējas.
Latvijā demence oficiāli diagnosticēta nedaudz vairāk kā 5000 cilvēku, taču tiek lēsts, ka šis skaits varētu sasniegt pat 38 000.
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