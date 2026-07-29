"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Andris Grīnbergs, "Kaucmindes pakavs". Mākslinieks: Indulis Martinsons. "Latvijas Mediji".
Pālenu dzimtas celtā Kaucmindes muižas kungu māja atrodas Bauskas novada Rundāles pagasta Saulainē. Starp pasaules kariem un līdz Latvijas okupācijai muižas kungu mājā darbojās Kaucmindes mājturības skola, ko 1944. gadā pārveidoja par Saulaines lauksaimniecības tehnikumu, padomju laikā – par Saulaines sovhoztehnikumu. Andris Grīnbergs iezīmē muižas ceļu no Pālenu dzimtas rezidences līdz teju pilnīgam sabrukumam un cerībai uz atjaunotni, īpaši pakavējoties pie perioda, kurā tajā izglītojušās meitenes kļuva par zinošas latviešu saimnieces simbolu.
"Autora lietišķie un dzejiskie zibšņi satiecas ieinteresētā stāstošā plūsmā. Un pārsteidzoši vēsta par mājturības praktiskajām apbrīnojamībām, uzvedībām un labsajūtām," par grāmatu teicis rakstnieks Ēriks Hānbergs. Desmit grāmatu autors, dzejnieks, rakstnieks un publicists Andris Grīnbergs beidzis Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļu. Strādājis dažādos laikrakstos un Latvijas Radio Literatūras raidījumu redakcijā. Grāmata iznākusi ar Bauskas novada pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma" "Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2026" atbalstu.
Dens Brauns, "Da Vinči kods". No angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs. Vāka dizains: Henry Steadman. "Latvijas Mediji".
Hārvarda simboloģijas profesoru Robertu Lengdonu nakts vidū pamodina telefona zvans – darba vietā noslepkavots Luvras muzeja pārzinis, taču pirms nāves viņam izdevies atstāt mīklainu vēstījumu. Kad Lengdons un talantīgā franču kriptogrāfe Sofija Nevē ķeras pie neparastā uzdevuma, pavedieni norāda uz Leonardo da Vinči mākslas darbiem un tajos prasmīgi paslēptiem mājieniem. Vēl pārsteidzošāku uzdevumu padara tas, ka mirušais pārzinis vadījis Sionas Prioriju – gadsimtiem senu slepeno brālību. Lengdonam un Nevē jāatklāj rūpīgi glabātais noslēpums, vienlaikus izvairoties no pretinieka, kurš vēro katru viņu soli… Amerikāņu rakstnieks Dens Brauns ir astoņu pasaules bestselleru autors, kura romāni publicēti 56 valodās visā pasaulē, un to kopējā tirāža pārsniedz 250 miljonus eksemplāru.
Daina Grūbe, "Veseris". "Zvaigzne ABC".
Ar veseri var paveikt daudz laba un vērtīga. Taču, nedod Dievs, ja tas trāpa ne tur, kur vajadzētu! Vai šī vēstījuma galvenais varonis Ardis Veseris, pavisam jauns, bet jau pieaudzis (vai pieaudzis?) vīrietis, tiks galā ar sava uzvārda uzlikto smagmi? Vai viņa dzīvi nesagraus viens aplams sitiens? "Viegliem, lakoniskiem otas triepieniem dzīves audeklā ieausts skaudrs stāsts par klusēšanu. Starp cilvēkiem gan tiešā, gan pārnestā nozīmē ir uzcelts žogs – tas ir spilgts šī romāna simbols un liecinieks neprasmei paust savas jūtas vārdos," tā par grāmatu ir teikusi rakstniece Džena Andersone. Tulkotāja, redaktore, dzejniece un rakstniece Daina Grūbe (1960) lasītājiem piedāvā savu piekto prozas grāmatu.
Daina Tabūna, "Puķu banda". Ilustratore: Anete Bajāre-Babčuka. Dizains: Artis Briedis. "Liels un mazs".
Četras meitenes vasaras brīvlaikā ierodas vasarnīcu ciematā. Kaimiņu zēns, kurš sevi dēvē par Vientuļo Vilku, aicina pievienoties viņa bandai, bet meitenes izlemj – labāk dibināt savējo. Kad viņas no mammu bērnības stāstiem uzzina par kādu noslēpumainu vietu, sākas īsts piedzīvojums – mistiskās vietas meklējumi. Rakstniece Daina Tabūna ir viena no spilgtākajām savas paaudzes latviešu autorēm, absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju Teātra, kino un TV dramaturģijas specialitātē. Viņas stāstu krājums "Pirmā reize" (2014) un romāns "Raganas" (2023) nominēti Latvijas Literatūras gada balvai. "Raganas" izvirzītas arī Eiropas Savienības balvai literatūrā. 2022. gadā iznāca autores pirmā grāmata bērniem "Lasis Stasis un Atlasijas okeāns" (2022). 2023. gadā par ilustrācijām Ineses Zanderes grāmatai "Divas Almas" ieguvusi Bratislavas Ilustrāciju biennāles balvu "Zelta ābols". Grāmatas tapšanu un izdošanu atbalstījis VKKF.
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