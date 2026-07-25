Daudziem vecākiem vasara ir vissaspringtākais laiks, kurā darba ikdiena jāapvieno ar rūpēm par bērniem, kas bauda atpūtu no skolas un bērnudārza. Tā kā bērnu pieskatīšanas iespējas ne vienmēr sakrīt ar darba grafiku, mājas bieži vien kļūst vienlaikus par biroja un rotaļu laukumu. Kā iekārtoties tā, lai cits citam netraucētu?
"Iekārtojot telpas tā, lai tās būtu piemērotas gan darbam, gan patstāvīgām rotaļām, vecāki garajā vasaras brīvlaikā var samazināt stresu un padarīt ikdienas gaitas vieglāk pārvaldāmas," norāda IKEA interjera dizainere Ieva Buka. Vasarā var palīdzēt pārdomāta organizācija un elastīgi mājokļa risinājumi. Arī savlaicīga dažādu aktivitāšu piederumu un aksesuāru sagatavošana iepriekšējā vakarā palīdz mazināt traucējumus darbam. Vairākas jau laikus sagatavotas aktivitāšu iespējas visiem mājiniekiem atvieglos pāreju no darba uzdevumiem uz laiku kopā ar ģimeni.
Aktivitāšu zonas bērniem
Lai bērnu rotaļlietas, rokdarbi un spēles nepārņemtu visu mājokli, interjera dizainere iesaka sadalīt telpu nelielos aktivitāšu stūrīšos. Piemēram, zīmēšanas un krāsošanas stūrīti ar papīra ruļļiem, krītiņiem un citiem radošajiem piederumiem var iekārtot vecāku darba vietas tuvumā, lai vecākiem ik pa brīdim būtu iespēja apskatīt un novērtēt bērnu paveikto ar iedrošinājumiem un uzslavām. Savukārt lasīšanas stūrītim būs piemērots dīvāns vai zona ar mīkstiem grīdas spilveniem, plediem un grāmatām, kas izvietotas plauktos bērnu acu augstumā. Būvēšanas zonu ar klucīšu kastēm, konstruktoriem, lego,