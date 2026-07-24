Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ķirurgs Jānis Vilmanis šajā ārstniecības iestādē strādā jau trīsdesmit gadus.

Lielāko daļu mediķu viņš pazīst personīgi. Divus gadus viņš ir arī slimnīcas galvenais ārsts, kura uzraudzībā ir vairāk nekā 800 kolēģu. Ziņas par Stradiņa slimnīcas problēmām ik pa laikam parādās publiski – lietusgāzes applūdina palātas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) automašīnas atved pacientus, bet viņus slimnīca nespēj operatīvi uzņemt, Ekonomikas policija patlaban izmeklē iespējamu korupciju slimnīcā... Arī tas ir galvenā ārsta darba lauks. Vai šīm problēmām ir atrasti kādi risinājumi?

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