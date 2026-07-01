Ģenerālprokuratūrā pagājušajā piektdienā sākta pārbaude, lai izvērtētu, vai atbildīgo amatpersonu rīcība un pieņemtie lēmumi saistībā ar AS "Air Baltic Corporation" ("Air Baltic") saimniecisko un finanšu darbību, kā arī tās pašreizējo finanšu situāciju atbilst likuma prasībām.
Ir zināms, ka pārbaude sākta pēc Ministru prezidenta Andra Kulberga iesnieguma. Arī prokuratūrā apstiprināja, ka tā bija saņēmusi Kulberga iesniegumu. Šī nav pirmā reize, kad prokuratūra saistībā ar "Air Baltic" vērtē iespējamās nelikumības. 2024. gada nogalē prokuratūra paziņoja, ka tā pārbaudē nav konstatējusi nelikumības saistībā ar valdības lēmumu atbalstīt "Air Baltic" pamatkapitāla samazināšanu. Ģenerālprokuratūrā toreiz tika pabeigta pārbaude saistībā ar Ministru kabineta lēmumu atbalstīt "Air Baltic" pamatkapitāla samazināšanu par 571,293 miljoniem eiro, novirzot tos iepriekšējos gados uzkrāto zaudējumu segšanai.
"Air Baltic" jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu. Aģentūra "Reuters", atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu, vēstīja, ka "Air Baltic" plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Īstermiņa finansējumu "Air Baltic" vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku, un, kā ziņo "Reuters", finansējums obligāciju turētājiem tiks lūgts 3. augusta sanāksmē.
"Air Baltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "Air Baltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "Air Baltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "Air Baltic" akciju, "Lufthansa" – 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" – 1,62%, bet 0,01% – citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.
Ņemot vērā 2025. gada finanšu rezultātus un situāciju tirgū, "Air Baltic" ir apturējusi iespējamo sākotnējo akciju iedāvājumu un šobrīd to neuzskata par potenciālu kapitāla avotu 2026. gadā, teikts "Air Baltic" gada pārskatā. Tajā norādīts, ka, neraugoties uz gaidāmo operatīvās un komerciālās darbības uzlabojumu, aviokompānija 2026. gadā darbosies ar negatīvu brīvo naudas plūsmu, un, ņemot vērā pašreizējās prognozes, vadība sagaida, ka darbības finansēšanai 2026./2027. gada ziemas sezonai būs nepieciešama papildu naudas injekcija 100 līdz 150 miljonu eiro apmērā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu