Daudzu ar nepacietību gaidītais pasaulslavenā mūziķa Pitbull koncerts Mežaparka Lielajā estrādē tika atcelts tikai dienu pirms pasākuma. Organizatori kā iemeslu min tehniskas problēmas ar skatuves izbūvi. Taču jautājumu pagaidām ir vairāk nekā atbilžu. Tās meklēt devās 360 Ziņas.
Mežaparka lielajā estrādē dienā pirms koncerta valdīja klusums – teritorija slēgta. Taču cilvēki, kuri bija iecerējuši apmeklēt atcelto Pitbull koncertu, jau no rīta devās turp pārliecināties, vai pasākums tiešām atcelts. Mežaparkā sastaptais Mārtiņš, kurš plānoja apmeklēt koncertu, neslēpj vilšanos: “Sanāca, ka man uz dzimšanas dienu uzdāvināja. Nācās kādus sešus mēnešus gaidīt līdz šim brīdim un tad vakardienas vakarā paziņo, ka viss tiek atcelts. Reāla vilšanās, es teikšu godīgi.”
Organizatoru izplatītajā ziņojumā mazāk nekā 24 stundas pirms koncerta teikts – veicot tehnisko izbūvi, radušās problēmas, bet atlikušajā laikā problēmas novērst nav iespējams. Koncertu plānoja apmeklēt ne tikai Latvijas iedzīvotāji, bet arī viesi no citām valstīm, kuri nu uz Rīgu devušies velti un iztērējuši naudu arī par viesnīcām.
Pagaidām biļešu īpašnieki ir neziņā. Pasākuma organizatori no aģentūras "FBI" žurnālistiem plašākas atbildes nesniedz. Tikmēr “Biļešu serviss” norāda, ka organizators šobrīd turpina darbu pie situācijas risinājuma un veic sarunas par iespējamiem scenārijiem.
“Biļešu serviss” pārstāve Kristīne Gutāne skaidro: “Viena no izskatītajām iespējām ir pasākuma pārcelšana, taču galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Tiklīdz būs pieejama precīza informācija par turpmāko pasākuma norisi un, ja tas būs nepieciešams, biļešu atmaksas kārtību, biļešu īpašnieki tiks informēti, nosūtot informāciju uz pirkuma brīdī norādīto e-pasta adresi un publicējot ziņu bilesuserviss.lv.”
Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Sanita Gertmane atklāj, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sekos līdzi situācijai un sadarbosies ar organizatoriem: “Visiem, kas ir tiešā veidā iegādājušies biļetes, mēs aicinām sekot līdzi organizatoru izplatītājai informācijai. Es esmu pārliecināta, ka viņi tiešām komunicēs par tālāko viedu, kā tad risināt šo situāciju.”
Sociālajos tīklos gan satraukums pausts par to, kā situāciju risināt, ja biļetes pārpirktas internetā. Sanita Gertmane skaidro: “Būtu svarīgi, ka viņi kā patērētāji komunicē ar to personu, no kā ir iegādāta šī biļete. Faktiski, cik mēs zinām, tad primārajam izplatītājam, viņam ir dati un informācija par to pirmo pircēju.”
Koncertā bija plānots pulcēt vairāk nekā 40 tūkstošus apmeklētāju no visas Baltijas. Biļešu cenas bija aptuveni no 70 līdz pat 300 eiro. Neoficiāli izskan, ka ieņēmumi no tām ir vismaz 3 miljoni eiro.
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