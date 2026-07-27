Šogad veiktās "Mana Aptieka & Apotheka Veselības indeksa" aptaujas dati liecina, ka 35% Latvijas iedzīvotāju pēdējā gada laikā piedzīvojuši muguras sāpes. Pēc 55 gadu vecuma ar tām saskārusies puse aptaujāto, kā arī 10% jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem un 24% vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Kāpēc sāp mugura ne tikai veciem, bet arī jauniem?

Stāja ir svarīga

Stāja ir pierasta ķermeņa poza nepiespiesti stāvošam cilvēkam, kuru viņš ieņem bez liekas muskuļu piepūles. Kāda tad ir pareiza vai optimāla stāja? "Pareiza stāja ir muskuļu un skeleta līdzsvarots stāvoklis, kas pasargā atsevišķas ķermeņa daļas un locītavas no pārslodzes, mikrotraumām un deģeneratīvi distrofiskām pārmaiņām, tā nodrošinot optimālu muskuļu darbu un maksimālu komfortu krūšu kurvja un vēdera dobuma un iegurņa orgāniem," skaidro klīnikas "Piramīda" neiroloģe, manuālā terapeite Anita Djačenko.

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