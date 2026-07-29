Latviešu aktieris Kārlis Arnolds Avots saņēmis labākā aktiera balvu Jeruzalemes Starptautiskajā filmu festivālā par galveno lomu režisora Viestura Kairiša spēlfilmā "Uļa".
Šī ir pirmā starptautiskā balva gan aktierim par šo lomu, gan filmai, kas pēc pasaules pirmizrādes 79. Kannu kinofestivālā turpina savu ceļu nozīmīgākajos starptautiskajos kinofestivālos. "Balva tiek piešķirta par izcilu tēla iemūžināšanu kustībā un skatienā, par drosmi būt nopietnam un mierpilnam, par ķermeņa un sejas valodas izteiksmīgo skaistumu," lēmumu pamato žūrija.
Jeruzalemes Starptautiskais filmu festivāls ir viens no nozīmīgākajiem kino notikumiem Izraēlā un Tuvajos Austrumos. Šogad tas norisinājās no 9. līdz 19. jūlijam, pulcējot kino profesionāļus, filmu veidotājus un skatītājus no visas pasaules. Festivāls ik gadu demonstrē vairāk nekā 200 filmas, starptautiskas pirmizrādes, autorkino, dokumentālās filmas un jaunākos Izraēlas kino darbus.
"Saņemt labākā aktiera balvu vienmēr ir ļoti īpaša atzinība. Šī balva gan noteikti ir visas komandas nopelns, tāpēc paldies ikvienam, kas pielika filmai savu roku un sirdi un palīdzēja man piepildīt sapni par šo filmu," teicis aktieris Kārlis Arnolds Avots.
No 16. septembra filma būs skatāma kinoteātros visā Latvijā. "Uļa" ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, kas tapis studijā "Ego Media" sadarbībā ar "Allfilm", "Staron Film" un "Tremora". Filmas scenārija autori ir Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, režisors – Viesturs Kairišs, producents – Guntis Trekteris, operators – poļu kinooperators Vojteks Starons, bet par māksliniecisko noformējumu rūpējusies Ieva Jurjāne.
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