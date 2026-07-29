Šodien, 29. jūlijā, Dzintaru koncertzālē uz vienas skatuves satiksies latviešu operdīva Kristīne Opolais un pasaulslavenais tenors Plasido Domingo, deviņu "Grammy" balvu laureāts un viens no opermākslas simboliem 20. un 21. gadsimtā, kurš pirmoreiz uzstāsies Latvijā. Kopā ar viņiem būs arī izcilais jaunās paaudzes tenors Maikls Fabiano, bet pie orķestra diriģenta pults stāsies starptautiskā Georga Šolti diriģentu konkursa laureāts Valentīns Urjupins.
Jau vairāk nekā sešas desmitgades Domingo ir viena no centrālajām figūrām pasaules muzikālajā kultūrā. Viņa repertuārā ir vairāk nekā 150 operlomu, viņa darbība aptver ne tikai dziedāšanu, bet arī diriģēšanu, vadošu operteātru vadību un jauno talantu atbalstu, dibinot starptautisko konkursu "Operalia". Gadu desmitiem viņš bija viena no "Metropolitan Opera" galvenajām zvaigznēm.
Maikls Fabiano, viens no pieprasītākajiem mūsdienu tenoriem, Beverlijas Silsas balvas un Ričarda Takera balvas laureāts, regulāri uzstājas "Metropolitan Opera", Londonas Karaliskajā operā "Covent Garden", "Teatro alla Scala", Parīzes Nacionālajā operā un citos pasaules vadošajos operteātros.
Pie festivāla orķestra diriģenta pults būs starptautiskā Georga Šolti diriģentu konkursa laureāts Valentīns Urjupins. Pēc tam kad 2022. gadā viņš pameta Krieviju, publiski iestājoties pret karu Ukrainā, Urjupins turpināja starptautisku karjeru Eiropā un šobrīd regulāri sadarbojas ar vadošajiem pasaules orķestriem un operteātriem.
"Kārtējo reizi saku: ir jāsapņo, turklāt jāsapņo skaļi. Ja skaidri zini, ko gribi, un tas nevienam nekaitē, tas obligāti piepildīsies," tā "Latvijas Radio3" teikusi latviešu operdīva Kristīne Opolais. Vaicāta, kā sākusies sadarbība ar Plasido Domingo un kā viņu atvilinājusi uz Latviju, viņa atbildējusi: "Mēs jau diezgan sen par to runājām. Pirmo reizi tas bija laikam 2016. vai 2017. gadā, kad Ņujorkas Metropoles operā dziedāju Pučīni operā "Madama Butterfly" un viņš ar kundzi Martu bija atnācis uz izrādi. Pēc tās viņi mani laipni uzaicināja uz ģimenes vakariņām – tas bija tik brīnišķīgs vakars! Tad vēl bija otra reize, atkal pēc vienas manas izrādes, un tas šķita tik silti un patīkami. Maestro enerģētika ir tik silta un fantastiska. (..) Arī pirmā reize, kad uzstājāmies kopā, notika Metropoles operā, Pučīni "Triptihā": es dziedāju māsu Andželiku, bet Plasido Domingo – Džanni Skiki. Arī tad vairākas reizes kopā ar viņa ģimeni bijām uz vakariņām restorānā. Atceros, ka vienu vakaru Maestro ieminējās, cik fantastiski būtu, ja viņš varētu atbraukt uz Latviju, un teica: "Mums vajag nodziedāt kādu koncertu Latvijā, tavā zemē!" Pēc Metropoles operas iestudējuma otro reizi satikāmies Kijivā. Viņš mani uz turieni uzaicināja dziedāt kopā lielā galā koncertu. Tas notika Kijivas arēnā, milzīgā stadionā. Tas bija jau 2019. gads, un vakariņās pēc koncerta viņš teica: "Kristinetta, gribu aizbraukt uz Latviju!" (..) Man vienmēr prieks muzicēt ar Plasido: mūs vieno ļoti siltas attiecības – ir sajūta, ka pazīstu viņu jau ļoti sen. Maestro tiešām ir ļoti jauks, mīļš kolēģis un kolosāla personība. (..)"
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