"Latvijas Avīzes" 30. aprīļa numurā publicētajā intervijā ar Saeimas deputātu Andri Kulbergu izskan viņa bažas par to, ka Rīgas siltumapgāde netiek organizēta iedzīvotājiem visizdevīgākajā veidā. Tāpat tiek minēti vairāki apgalvojumi, kas kritizē uzņēmuma "Rīgas siltums" darbu. Lūdzām siltumapgādes uzņēmumu "Rīgas siltums" komentēt Kulberga pausto, un pagājušās nedēļas nogalē esam saņēmuši AS "Rīgas siltums" valdes priekšsēdētāja Ilvara Pētersona atbildes.

Cik lielā mērā "Rīgas siltums" (RS) var izmantot "Latvenergo" saražoto siltumu, un cik lielā mērā tas ir liegts?

I. Pētersons: Ja raugāmies uz visu Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta siltumapgādes zonas saražotās siltumenerģijas apjomu, tad, piemēram, 2023./2024. gadā periodā no 1. oktobra līdz 30. septembrim aptuveni 67% no visa šajā zonā piegādātās siltumenerģijas apjoma AS "Rīgas siltums" iegādājās no AS "Latvenergo". Atlikušie 33% tika iegādāti no citiem neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem.

Svarīgi uzsvērt, ka AS "Latvenergo" ir tehniskas iespējas nodrošināt arī visu nepieciešamo siltumenerģijas apjomu šajā zonā, un no siltumtīklu pārvades viedokļa nepastāv ierobežojumi šāda apjoma piegādei. Tomēr, plašāk vērtējot, AS "Rīgas siltums" ieskatā līdzšinējais tarifa aprēķina modelis TEC saražotai siltumenerģijai ir novecojis un neatspoguļo mūsdienu prasībām un situācijai atbilstošu pieeju ne vides, ne resursu efektīvas izmantošanas jomā.

AS "Rīgas siltums" ir sekmīgi attīstījis savas iespējas izmantot atlikuma siltumu siltumapgādes tīklā.