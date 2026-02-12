Liepājas apriņķa Medzē dzimušajam Latvijas armijas un Latviešu leģiona virsniekam Alfrēdam Popem (1914–2010) dzīvē vairākas reizes paveicās izbēgt no nāves. 

Pie Alfrēda Popes dzīves pieturpunktiem atzīmējamas mācības Liepājas Valsts tehnikumā un sadzīve pilsētā 30. gados, iestāšanās Latvijas Kara skolā (viņš ir no pēdējā, 13. karaskolas izlaiduma 1939. gadā), veiksmīgā izvairīšanās no padomju represijām un dienests kā Latvijas armijā, tā leģionā. Un kā īpaša detaļa – sadarbība ar britu izlūkdienestu MI6 pēc kara. 

Būdams dziļš patriots, Pope bijis arī viens no organizācijas "Daugavas vanagi" dibinātājiem. Savas atmiņas viņš nodevis gan Kara muzejam, gan atstājis radiem, fragmentāri tās tikušas publicētas avīzē "Latvija Amerikā". V. Radovics uzsver, ka grāmatas tekstu centies pasniegt ar komentāriem, jo to trūkums nereti samazina memuāru vērtību: "Mans virsmērķis bija, lai šī grāmata paliek kā avots vēsturniekiem. Lai no tā visa ir kāda jēga."

