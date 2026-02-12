Bieži vien gripas un citu augšējo elpceļu vīrusu infekciju pavadonis ir klepus. 

Tieši šī mokošā simptoma atvieglošanai pacients pats vai viņa tuvinieki mēro ceļu uz aptieku.

Kas der lielam, nederēs mazam

Lai varētu ieteikt vispiemērotāko pretklepus līdzekli, farmaceitam jābūt informētam ne tikai par klepus raksturu, bet jāievāc ziņas arī par pašu klepotāju. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē