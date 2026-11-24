1826. gada 24. novembrī. Pirms 200 gadiem šuvējas un aristokrātiskas ģimenes pavāra ģimenē Florencē piedzima Karlo Lorencīni – vēlāk pazīstams kā visā pasaulē populārās un dažādos veidos apspēlētās pasakas "Pinokio piedzīvojumi" autors, rakstnieks un žurnālists Karlo Kollodi.
Par savu literāro pavārdu viņš bija izvēlējies mātes dzimtās pilsētiņas Kollodi nosaukumu. Dzīves laikā autors bija atpazīstamāks kā politiskas satīras un humoristisku stāstu sacerētājs itāliešu periodiskajos izdevumos. Viņa alegoriskais vēstījums par dzīvu koka lelli Pinokio un tās piedzīvojumiem, pamazām iegūstot cilvēciskas morālās īpašības un pārtopot par īstu zēnu, vispirms 1881. gadā turpinājumos tika nodrukāts bērnu žurnālā "Giornale per i bambini". Pēc pāris gadiem arī atsevišķā grāmatā, taču toreiz plašu ievērību neizpelnījās. Starptautisku atzinību tā sāka iegūt pēc tam, kad 19. gadsimta beigās, jau pēc Kollodi nāves, tika pārtulkota angļu valodā un izdota Londonā. Mūsdienās grāmata "Pinokio piedzīvojumi" atzīta par vienu no pasaulē visvairāk tulkotajām grāmatām, jo to var izlasīt vismaz 260 valodās. Tiesa, jāņem vērā, ka vairākos gadījumos ir runa ne tikai par oriģināla tulkojumiem, bet arī adaptācijām. Piemēram, PSRS gadījumā tā bija 1936. gadā izdotā "Zelta atslēdziņa jeb Buratīnu piedzīvojumi" krievu rakstnieka Alekseja Tolstoja autorībā. Latviešu valodā "Pinokio brīnišķīgie piedzīvojumi" dzejnieka un tulkotāja Valta Dāvida izklāstā vispirms turpinājumos 1924. gadā parādījās bērnu žurnālā "Cīrulītis", bet vēlāk kā atsevišķa grāmata iznāca "Valterā un Rapā", tad "Zelta graudā". Itāliešu kultūrvēsturē Kollodi un viņa Pinokio cildina par ieguldījumu literārās itāļu valodas izkopšanā. Vienlaikus pastāv uzskats, ka "Pinokio piedzīvojumi", iespējams, ir pasaulē visvairāk tulkotais itāliešu autora darbs.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Kurzemes vārds", 1926. gada 24. novembrī
Par Austrumu svētām zemēm noturēja lekciju 8. latviešu pamatskolā mākslinieks J. Hartmanis, paskaidrodams to ar daudzām gaismas bildēm. Lekcijas viela smelta no mākslinieka šīs vasaras ceļojuma un tā bij modinājuse interesi arī plašākā publikā. Pēc priekšlasījuma skolotājs Ūdris demonstrēja slavenās angļu amerikāņu firmas "His masters woize" jaunkonstruētos gramofonu aparātus, kuri darbojas priekšzīmīgi. Še vairs nav sadzirdamas dažādās ķērcošās pieskaņas, kuras tā griež ausīs pie mūsu parastiem aparātiem. Vislabāki darbojas amerikāņu plates un ar tām izpildītās koru un solo dziesmas sniedz pilnīgu iespaidu.
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1826. gada 24. novembrī. Pirms 200 gadiem šuvējas un aristokrātiskas ģimenes pavāra ģimenē Florencē piedzima Karlo Lorencīni – vēlāk pazīstams kā visā pasaulē populārās un dažādos veidos apspēlētās pasakas "Pinokio piedzīvojumi" autors, rakstnieks un žurnālists Karlo Kollodi.
Par savu literāro pavārdu viņš bija izvēlējies mātes dzimtās pilsētiņas Kollodi nosaukumu. Dzīves laikā autors bija atpazīstamāks kā politiskas satīras un humoristisku stāstu sacerētājs itāliešu periodiskajos izdevumos. Viņa alegoriskais vēstījums par dzīvu koka lelli Pinokio un tās piedzīvojumiem, pamazām iegūstot cilvēciskas morālās īpašības un pārtopot par īstu zēnu, vispirms 1881. gadā turpinājumos tika nodrukāts bērnu žurnālā "Giornale per i bambini". Pēc pāris gadiem arī atsevišķā grāmatā, taču toreiz plašu ievērību neizpelnījās. Starptautisku atzinību tā sāka iegūt pēc tam, kad 19. gadsimta beigās, jau pēc Kollodi nāves, tika pārtulkota angļu valodā un izdota Londonā. Mūsdienās grāmata "Pinokio piedzīvojumi" atzīta par vienu no pasaulē visvairāk tulkotajām grāmatām, jo to var izlasīt vismaz 260 valodās. Tiesa, jāņem vērā, ka vairākos gadījumos ir runa ne tikai par oriģināla tulkojumiem, bet arī adaptācijām. Piemēram, PSRS gadījumā tā bija 1936. gadā izdotā "Zelta atslēdziņa jeb Buratīnu piedzīvojumi" krievu rakstnieka Alekseja Tolstoja autorībā. Latviešu valodā "Pinokio brīnišķīgie piedzīvojumi" dzejnieka un tulkotāja Valta Dāvida izklāstā vispirms turpinājumos 1924. gadā parādījās bērnu žurnālā "Cīrulītis", bet vēlāk kā atsevišķa grāmata iznāca "Valterā un Rapā", tad "Zelta graudā". Itāliešu kultūrvēsturē Kollodi un viņa Pinokio cildina par ieguldījumu literārās itāļu valodas izkopšanā. Vienlaikus pastāv uzskats, ka "Pinokio piedzīvojumi", iespējams, ir pasaulē visvairāk tulkotais itāliešu autora darbs.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Kurzemes vārds", 1926. gada 24. novembrī
Par Austrumu svētām zemēm noturēja lekciju 8. latviešu pamatskolā mākslinieks J. Hartmanis, paskaidrodams to ar daudzām gaismas bildēm. Lekcijas viela smelta no mākslinieka šīs vasaras ceļojuma un tā bij modinājuse interesi arī plašākā publikā. Pēc priekšlasījuma skolotājs Ūdris demonstrēja slavenās angļu amerikāņu firmas "His masters woize" jaunkonstruētos gramofonu aparātus, kuri darbojas priekšzīmīgi. Še vairs nav sadzirdamas dažādās ķērcošās pieskaņas, kuras tā griež ausīs pie mūsu parastiem aparātiem. Vislabāki darbojas amerikāņu plates un ar tām izpildītās koru un solo dziesmas sniedz pilnīgu iespaidu.
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