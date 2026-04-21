Atvērta kārtējā pieteikšanās lauksaimniecības risku apdrošināšanas polises daļējai kompensācijai. Lai arī pasākuma mērķis ir veicināt zemnieku iesaisti lauksaimniecības risku mazināšanā, tomēr gadu gaitā šā atbalsta saņēmēju skaits nevis pieaug, bet pat rūk. Zemnieki skaidro, ka apdrošinātāju piedāvājums bieži vien nav atbilstošs nozares vajadzībām un nav finansiāli pamatots.
Atmaksā daļu apdrošināšanas summas
Pieejamais valsts atbalsts ir līdz 50% sējumiem vai dzīvniekiem un līdz 70% dārzeņu, augļu un ogu stādījumu platībām no apdrošināšanas prēmijas summas. Praksē tas nozīmē, ka vispirms lauksaimnieks iegādājas un apmaksā apdrošināšanas polisi, pēc tam iesniedz pieteikumu Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā daļējai izmaksu segšanai. Šogad pieteikšanās atbalstam ir atvērta līdz 1. jūlijam. Šī ir jau ceturtā pasākuma kārta 2023.–2027. gada plānošanas periodā, bet šādas kompensācijas zemniekiem bijušas pieejamas arī agrāk. "Atbalsts ir pieejams visiem aktīvajiem lauksaimniekiem. Tas tiek piešķirts apdrošināšanas polisēm, kas paredz segt zaudējumus, kurus radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, uguns, dzīvnieku vai augu slimības, kā arī kaitēkļu invāzija, ievērojot noteiktos izņēmumus," skaidro LAD pārstāve Kristīne Ilgaža.
2025. gadā tika mainīti atbalsta nosacījumi, palielinot maksimālo atbalsta likmi par hektāru augļkopības, ogulāju un dārzeņu platībām – 50 eiro/ha vietā likme tika paaugstināta līdz 200 eiro/ha, palielinot iespējamo atbalsta apjomu konkrētajām kultūraugu grupām.
13,7 miljoni eiro atbalstam