Nereti cilvēks izvēlas treknus, kalorijām bagātus ēdienus nevis tāpēc, ka ir fiziski smagi strādājis un jūtas izsalcis, bet ka saskāries ar ilgstošu stresu vai spēcīgām, nepatīkamām emocijām. Ēdiens kļūst par sava veida mierinājumu, kas palīdz pārvarēt dzīves melno svītru. Problēmas rodas tad, ja tas kļūst par vienīgo risinājumu.

Apēst raizes un bēdas

Emocionālā ēšana bieži rodas no līdzsvara zuduma. Cilvēks jūtas neapmierināts ar sevi, savu dzīvi, ir sajūta, ka ar to kaut kas nav kārtībā, ka ir par daudz pienākumu, par daudz darba, jāiztur pārāk liels spiediens no malas.

Vienā no svaru kausiem, kurā jābūt dažādām aktivitātēm, kas spēj celt pašvērtējumu, prieku par dzīvi, ir ielikts par maz. Ja šis disbalanss ir ļoti izteikts un saglabājas ilgi, ēšana kļūst par vienu no ātrākajiem un vienkāršākajiem veidiem, kā to kompensēt, norāda ģimenes psihoterapeite Vita Kalniņa.