VIDEO! Tu, iespējams, līdz šim termoveļu lietoji nepareizi! Padomi, kā makšķerniekam silti saģērbties

Kāpēc ziemas copē salst kājas, lai gan kājās ir siltas zeķes un zābaki? Un kāpēc pat kvalitatīva termoveļa ne vienmēr palīdz saglabāt siltumu?
Žurnāla Lielais Loms galvenais redaktors Arvis Ančevskis skaidro, kā pareizi izvēlēties un lietot termoveļu, zeķes un zābakus, lai copes laikā justos silti un komfortabli. Izrādās, ka svarīgs ir ne tikai apģērba siltums, bet arī tā spēja novadīt mitrumu! Kādas zeķes izvēlēties aktīvai copei, bet kādas – ilgstošai sēdēšanai aukstumā? Vai termo zeķēm ir jēga gumijas zābakos? Kā darbojas putu zābaku odere un kāpēc tā pēc katras copes obligāti jāizžāvē? Skaties video un uzzini, kā izvairīties no biežākajām kļūdām, izvēloties apģērbu aukstam laikam!
Tu, iespējams, līdz šim termoveļu lietoji nepareizi! Padomi, kā makšķerniekam silti saģērbties
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Kāpēc ziemas copē salst kājas, lai gan kājās ir siltas zeķes un zābaki? Un kāpēc pat kvalitatīva termoveļa ne vienmēr palīdz saglabāt siltumu?
Žurnāla Lielais Loms galvenais redaktors Arvis Ančevskis skaidro, kā pareizi izvēlēties un lietot termoveļu, zeķes un zābakus, lai copes laikā justos silti un komfortabli. Izrādās, ka svarīgs ir ne tikai apģērba siltums, bet arī tā spēja novadīt mitrumu! Kādas zeķes izvēlēties aktīvai copei, bet kādas – ilgstošai sēdēšanai aukstumā? Vai termo zeķēm ir jēga gumijas zābakos? Kā darbojas putu zābaku odere un kāpēc tā pēc katras copes obligāti jāizžāvē? Skaties video un uzzini, kā izvairīties no biežākajām kļūdām, izvēloties apģērbu aukstam laikam!
Tu, iespējams, līdz šim termoveļu lietoji nepareizi! Padomi, kā makšķerniekam silti saģērbties
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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