Populārākās svinu formas karpu copē. Plusi, mīnusi, optimālie pielietojuma apstākļi

Aplūkosim tuvāk populārākās svinu formas, to plusus un mīnusus, kā arī optimālākos pielietojuma apstākļus.
Lodes formas svins (Ball Lead) tiek ražots ar griezuli izmantošanai klipša montāžā. Sakarā ar to, ka smaguma centrs ir izvietots tuvu pavadiņas stiprinājuma vietai, šī svina forma ir visideālākā, lai karpa pašpiecirstos. Līdz ar to šīs formas svinam pozitīvās īpašības beidzas. No negatīvajām īpašībām ir vērts pieminēt to, ka ir zemas aerodinamiskas īpašības, iemetiena brīdī bieži pavadiņa sapinas, spēcīga iegrime mīkstā gultnē, kā arī nestabilitāte uz nelīdzenas virsmas. Optimālākais pielietojums šāda tipa sviniem ir tuvas makšķerēšanas distances ar cietu un līdzenu gultni, kā arī pavadiņai ieteicams izmantot cietu materiālu.
Kubiskas formas svinus (Square Pear Lead, Square Bolt Lead) ražo gan ar griezekli, gan inline variantā. Šiem sviniem piemīt tie paši plusi un mīnusi kā lodveida sviniem, taču šos svinus var izmantot vietās ar slīpu grunts reljefu.
Bumbierveida svini (Pear Lead) mēdz būt kā ar griezuli, tā arī inline izpildījumā. Pašpieciršanās iespēja nedaudz zemāka, bet labākas aerodinamiskās īpašības. Šie sviniņi mazāk iegrimst mīkstā gultnē, retāk sapin pavadiņu iemetiena brīdī.
Pielietojums – makšķerēšana vidējās distancēs, vietās ar līdzenu, tīru vai minimāli dūņainu gultni. Iespējams kombinēt ar pavadiņu no cieta vai mīksta materiāla.
Viena no populārākajām formām ir iepriekš minētā svina pieplacinātais variants (Flat Pear Lead, Kling on Lead, Big Grippa Lead), pieejams gan ar griezuļa, gan inline izpildījumā. Šiem sviniem piemīt tās pašas īpašības, kādas ir bumbierveida sviniem. Aerodinamisko īpašību pasliktināšanās tiek kompensētas ar iespēju izmantot vietās ar nelīdzenu gultni. Pateicoties lielajam saskarsmes laukumam, šo svinu iespējams izmantot, makšķerējot tālās distancēs, ievedot montāžu ar laivu.
Šiem sviniem sastopamas dažādas modifikācijas, piemēram, ar izciļņiem, kā arī ar caurumu tajos. Tādus svinus no 4 līdz 10 oz iespējams izmantot, makšķerējot vietās ar straumi.
Izstieptas formas svini ar spārnveida izvirzījumiem (Elevator Lead) tiek ražoti ar griezuli izmantošanai montāžās ar klipsi. Pateicoties savai formai, šis var būt vienīgais glābiņš makšķerēšanai vietās ar paaugstinātu zemūdens ķērāju esamību. Pie ātras auklas pietīšanas, pateicoties izciļņiem, svins ātri paceļas virs grunts un maksimāli novērš āķa aizķeršanos aiz zemūdens ķērājiem. Kā trūkumus var minēt zemas aerodinamiskas īpašības, zemu stabilitāti uz grunts, atvirzītu smaguma centru no pavadiņas stiprinājuma vietas, kas mazina pašpieciršanās iespējas.
Pielietojums – makšķerēšana vidējās distancēs, ūdenstilpēs ar vāju straumi vai bez tās un vietās ar blīvu ķērāju koncentrāciju starp makšķerēšanas vietu un makšķernieku.
Tālmetiena svini (Bomb Lead, Tournament Casting Lead, Distance Casting Lead, Horizon Lead) pieejami abos variantos gan ar griezuli, gan inline. Šīs formas svini tiek izmantoti visu veidu karpu makšķerēšanas montāžās. Svini ar augstām aerodinamiskām īpašībām piemēroti makšķerēšanai maksimālā distancē.
Smaguma centrs atrodas tuvu tā ģeometriskajam centram, zināmā attālumā no pavadiņas stiprinājuma vietas, kas pazemina pašpieciršanās momentu, kā arī stabilitāti lidojumā pie sānu vēja. Liela stabilitāte piemīt sviniem ar smaguma centru, kas novirzīts uz priekšu; jo lielāka nobīde, jo vairāk attālinās no pavadiņas stiprinājuma vietas, kas negatīvi atspoguļojas uz pašpieciršanos. Šī veida svini tikai nedaudz piekāpjas izstieptās formas sviniem iemetiena attāluma ziņā, bet arī paredzēti makšķerēšanai vidējās un tālās distancēs ūdenstilpēs ar stāvošu ūdeni, līdzenu gultni. Iespējams izmantot arī dūņainā gultnē. Sastopamas dažas modifikācijas ar nošķeltām kantīm, kuras piedod svinam stabilitāti vietās ar nelieliem nelīdzenumiem.
Svini–barotavas (Paste Bomb Lead, Paste Feeder Bomb Lead) ir trīs plakņu svini ar nelieliem caurumiem.
Ir daudz un dažādas barotavas, kuras paredzētas izmantošanai inline montāžās, taču mūs interesē svini–barotavas, ko var izmantot gan ar barību, gan bez tās klipša montāžā, kā arī helikoptera montāžā, pateicoties kurai tiek palielināta makšķerēšanas distance attiecībā pret parastajām barotavām. Šie svini–barotavas sevi labi pierādījuši, makšķerējot mazaktīvas zivis, kuru ķeršanai nav nepieciešams intensīvi iebarot.
Ir arī speciālie svini, pie kuriem var attiecināt Attracta Lead, izveidoti ar speciālu gropīti želatīna kapsulai, pildītai ar aromatizatoru, kurš izplatās ūdenī, kūstot kapsulai un tā papildus pievilinot zivis. Ir vērts pieminēt arī sviniņus ar speciālu porainu pārklājumu, kas ļoti labi uzsūc sevī šķidros atraktorus un kalpo par papildu zivju pievilinātāju. Droši vien pastāv arī citas ne mazāk oriģinālas svinu formas, bet es vēlos iepazīstināt ar populārākajām formām un konstrukcijām. Viss iepriekšminētais ir attiecināms uz sviniem, kuri tiek izmantoti karpu montāžās, un tos varētu nosaukt par pamata sviniem. Modernajā karpu makšķerēšanā tiek izmantoti arī tā saucamie papildu svini–aizmugurējie. Iespējams, kāds nepiekritīs šim formulējumam, bet tāds ir tiešais tulkojums no angļu valodas (back lead) – tie ir izvietoti uz pamata auklas un ir krietni tuvāk makšķerkātam nekā pamatsvini.
Tos var iedalīt divās daļās. Pirmā tipa svini tiek uzstādīti uz šoklīdera pirms iemetiena veikšanas. Iemetiena brīdī tas slīd pa to, un tādēļ arī nosaukums tam – lidojošais aizmugurējais svins (Flying back lead).
Tā pamata nozīme ir piespiest montāžu un šoklīderi pie grunts un padarīt to zivij mazāk pamanāmu. Svars tādiem sviniņiem nav liels – 4–8 g. Pie zivs izvadīšanas tas noslīd un atduras pret pretsavērpšanās caurulīti un nerada nekādus traucējumus.
Aizmugurējais svins ar sakabi attiecināms pie otrā tipa sviniem, tas tiek uzkabināts uz pamatauklas pēc iemetiena un piegremdē to netālu no krasta. Pamatā tie ir 3–10 m atkarībā no grunts reljefa un paša sviniņa svara. Pie šī atsvara izmantošanas divu makšķeru auklu savērpšanās praktiski ir neiespējama. Šādu sviniņu svars svārstās no 28 līdz 112 g (1–4 oz). Jo lielāks dziļums pie krasta, jo lielākam jābūt atsvaram.
Šiem aizmugurējiem sviniem piemīt arī negatīvas īpašības – ierobežota to pielietošana. Pirmkārt, tie samazina montāžas jutīgumu – veidojas auklas lauziens starp tulpīti un aizmugurējo svinu. Tas jāņem vērā, ja tiek makšķerētas tramīgas, uzmanīgas zivis vai arī amūri ar to jutīgajām copēm. Jo lielāks dziļums un tuvāk spicītei izvietots sviniņš, jo nozīmīgāk samazinās jutīgums.
Otrkārt, tos nav ieteicams uzstādīt gadījumos, ja uz grunts ir ūdenszāles vai arī kādi citi šķēršļi, uz kuriem izvietojas aukla. Tas palielina iespēju auklai aizķerties vai sapīties.
Treškārt, pie montāžas notrūkšanas slīdošais aizmugurējais sviniņš tiek zaudēts. Lidojošā zaudēšanu novērst praktiski nav iespējams, jo tas notrūkst kopā ar šoklīderi. Toties otrā tipa svinu var izmantot ar drošības šņori. Atsvars tiek fiksēts uz pamata auklas ar speciālu klipsi pēc iemetiena veikšanas un tiek atsiets pie rodpoda. Tas atāķējas automātiski piecirtiena brīdī, un, ja montāža tiek aprauta, tas zaudēts netiek.
Nepieciešams marķierim uzstādīt aizmugurējo svinu pēc tā, kad ir izvēlēta vieta, kā arī vēlams viens vai pat divi otrā tipa atsvari (ar sakabi), pat tajā gadījumā, ja aukla gulstas uz ūdenszālēm – maksimāli mazinot pamata auklas sapiņķēšanos ar marķiera pīto auklu pie zivs izvadīšanas.
Marķiera svins (Explorer Lead, Grubber Lead, Mace Lead) pārsvarā ir bumbierveida ar radzēm, kas dod iespēju ne tikai izzināt dziļumu makšķerēšanas sektorā, bet arī reljefa raksturu. Tie parasti ir svarā no 2 līdz 4 oz. No parastajām svinu formām vispiemērotākā būtu plakanā ar radzēm (Big Grippa Lead). Šīs formas svins tikai daļēji piekāpjas informācijas sniegšanas ziņā speciālajam marķiera svinam, bet savukārt iegūsti lielāku svara diapazonu, kas dod iespēju nogādāt marķiera pludu uz lielāku distanci. Dažreiz šā pluda nogādei uz lielāku distanci tiek izmantots iegarenas formas svins, kas ļauj izmērīt dziļumu, bet, viegli slīdot pa gultni, nesniedz pietiekamu informāciju par tās sastāvu. Tomēr iemetiena distance dažreiz ir ļoti noteicoša gadījumā, ja nepieciešams atrast appludinātu ceļu, izvietotu tālu no krasta. Labākos modernās karpu makšķerēšanas svinus ražo tādas angļu kompānijas kā FOX, ACE CARP, RICHWORTH, KORDA, MCF. Pēdējo gadu laikā arī pašmāju karpenieki sākuši piedāvāt pašu gatavotus svinus, kuri ne par matu nav sliktāki par populāro angļu kompāniju piedāvāto klāstu, kā arī cena ir krietni lētāka.
Šie sviniņi ir labāki ne tikai vizuāli, bet arī ar kvalitatīvu pārklājumu, atbilstību uzrādītajam svaram, izturīgu griezuļa un stiprinājuma kombināciju, ko ne vienmēr var garantēt daudzi no ražotājiem. Bet tieši no šīm un citām niansēm veidojas rezultāti.
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Aplūkosim tuvāk populārākās svinu formas, to plusus un mīnusus, kā arī optimālākos pielietojuma apstākļus.
Lodes formas svins (Ball Lead) tiek ražots ar griezuli izmantošanai klipša montāžā. Sakarā ar to, ka smaguma centrs ir izvietots tuvu pavadiņas stiprinājuma vietai, šī svina forma ir visideālākā, lai karpa pašpiecirstos. Līdz ar to šīs formas svinam pozitīvās īpašības beidzas. No negatīvajām īpašībām ir vērts pieminēt to, ka ir zemas aerodinamiskas īpašības, iemetiena brīdī bieži pavadiņa sapinas, spēcīga iegrime mīkstā gultnē, kā arī nestabilitāte uz nelīdzenas virsmas. Optimālākais pielietojums šāda tipa sviniem ir tuvas makšķerēšanas distances ar cietu un līdzenu gultni, kā arī pavadiņai ieteicams izmantot cietu materiālu.
Kubiskas formas svinus (Square Pear Lead, Square Bolt Lead) ražo gan ar griezekli, gan inline variantā. Šiem sviniem piemīt tie paši plusi un mīnusi kā lodveida sviniem, taču šos svinus var izmantot vietās ar slīpu grunts reljefu.
Bumbierveida svini (Pear Lead) mēdz būt kā ar griezuli, tā arī inline izpildījumā. Pašpieciršanās iespēja nedaudz zemāka, bet labākas aerodinamiskās īpašības. Šie sviniņi mazāk iegrimst mīkstā gultnē, retāk sapin pavadiņu iemetiena brīdī.
Pielietojums – makšķerēšana vidējās distancēs, vietās ar līdzenu, tīru vai minimāli dūņainu gultni. Iespējams kombinēt ar pavadiņu no cieta vai mīksta materiāla.
Viena no populārākajām formām ir iepriekš minētā svina pieplacinātais variants (Flat Pear Lead, Kling on Lead, Big Grippa Lead), pieejams gan ar griezuļa, gan inline izpildījumā. Šiem sviniem piemīt tās pašas īpašības, kādas ir bumbierveida sviniem. Aerodinamisko īpašību pasliktināšanās tiek kompensētas ar iespēju izmantot vietās ar nelīdzenu gultni. Pateicoties lielajam saskarsmes laukumam, šo svinu iespējams izmantot, makšķerējot tālās distancēs, ievedot montāžu ar laivu.
Šiem sviniem sastopamas dažādas modifikācijas, piemēram, ar izciļņiem, kā arī ar caurumu tajos. Tādus svinus no 4 līdz 10 oz iespējams izmantot, makšķerējot vietās ar straumi.
Izstieptas formas svini ar spārnveida izvirzījumiem (Elevator Lead) tiek ražoti ar griezuli izmantošanai montāžās ar klipsi. Pateicoties savai formai, šis var būt vienīgais glābiņš makšķerēšanai vietās ar paaugstinātu zemūdens ķērāju esamību. Pie ātras auklas pietīšanas, pateicoties izciļņiem, svins ātri paceļas virs grunts un maksimāli novērš āķa aizķeršanos aiz zemūdens ķērājiem. Kā trūkumus var minēt zemas aerodinamiskas īpašības, zemu stabilitāti uz grunts, atvirzītu smaguma centru no pavadiņas stiprinājuma vietas, kas mazina pašpieciršanās iespējas.
Pielietojums – makšķerēšana vidējās distancēs, ūdenstilpēs ar vāju straumi vai bez tās un vietās ar blīvu ķērāju koncentrāciju starp makšķerēšanas vietu un makšķernieku.
Tālmetiena svini (Bomb Lead, Tournament Casting Lead, Distance Casting Lead, Horizon Lead) pieejami abos variantos gan ar griezuli, gan inline. Šīs formas svini tiek izmantoti visu veidu karpu makšķerēšanas montāžās. Svini ar augstām aerodinamiskām īpašībām piemēroti makšķerēšanai maksimālā distancē.
Smaguma centrs atrodas tuvu tā ģeometriskajam centram, zināmā attālumā no pavadiņas stiprinājuma vietas, kas pazemina pašpieciršanās momentu, kā arī stabilitāti lidojumā pie sānu vēja. Liela stabilitāte piemīt sviniem ar smaguma centru, kas novirzīts uz priekšu; jo lielāka nobīde, jo vairāk attālinās no pavadiņas stiprinājuma vietas, kas negatīvi atspoguļojas uz pašpieciršanos. Šī veida svini tikai nedaudz piekāpjas izstieptās formas sviniem iemetiena attāluma ziņā, bet arī paredzēti makšķerēšanai vidējās un tālās distancēs ūdenstilpēs ar stāvošu ūdeni, līdzenu gultni. Iespējams izmantot arī dūņainā gultnē. Sastopamas dažas modifikācijas ar nošķeltām kantīm, kuras piedod svinam stabilitāti vietās ar nelieliem nelīdzenumiem.
Svini–barotavas (Paste Bomb Lead, Paste Feeder Bomb Lead) ir trīs plakņu svini ar nelieliem caurumiem.
Ir daudz un dažādas barotavas, kuras paredzētas izmantošanai inline montāžās, taču mūs interesē svini–barotavas, ko var izmantot gan ar barību, gan bez tās klipša montāžā, kā arī helikoptera montāžā, pateicoties kurai tiek palielināta makšķerēšanas distance attiecībā pret parastajām barotavām. Šie svini–barotavas sevi labi pierādījuši, makšķerējot mazaktīvas zivis, kuru ķeršanai nav nepieciešams intensīvi iebarot.
Ir arī speciālie svini, pie kuriem var attiecināt Attracta Lead, izveidoti ar speciālu gropīti želatīna kapsulai, pildītai ar aromatizatoru, kurš izplatās ūdenī, kūstot kapsulai un tā papildus pievilinot zivis. Ir vērts pieminēt arī sviniņus ar speciālu porainu pārklājumu, kas ļoti labi uzsūc sevī šķidros atraktorus un kalpo par papildu zivju pievilinātāju. Droši vien pastāv arī citas ne mazāk oriģinālas svinu formas, bet es vēlos iepazīstināt ar populārākajām formām un konstrukcijām. Viss iepriekšminētais ir attiecināms uz sviniem, kuri tiek izmantoti karpu montāžās, un tos varētu nosaukt par pamata sviniem. Modernajā karpu makšķerēšanā tiek izmantoti arī tā saucamie papildu svini–aizmugurējie. Iespējams, kāds nepiekritīs šim formulējumam, bet tāds ir tiešais tulkojums no angļu valodas (back lead) – tie ir izvietoti uz pamata auklas un ir krietni tuvāk makšķerkātam nekā pamatsvini.
Tos var iedalīt divās daļās. Pirmā tipa svini tiek uzstādīti uz šoklīdera pirms iemetiena veikšanas. Iemetiena brīdī tas slīd pa to, un tādēļ arī nosaukums tam – lidojošais aizmugurējais svins (Flying back lead).
Tā pamata nozīme ir piespiest montāžu un šoklīderi pie grunts un padarīt to zivij mazāk pamanāmu. Svars tādiem sviniņiem nav liels – 4–8 g. Pie zivs izvadīšanas tas noslīd un atduras pret pretsavērpšanās caurulīti un nerada nekādus traucējumus.
Aizmugurējais svins ar sakabi attiecināms pie otrā tipa sviniem, tas tiek uzkabināts uz pamatauklas pēc iemetiena un piegremdē to netālu no krasta. Pamatā tie ir 3–10 m atkarībā no grunts reljefa un paša sviniņa svara. Pie šī atsvara izmantošanas divu makšķeru auklu savērpšanās praktiski ir neiespējama. Šādu sviniņu svars svārstās no 28 līdz 112 g (1–4 oz). Jo lielāks dziļums pie krasta, jo lielākam jābūt atsvaram.
Šiem aizmugurējiem sviniem piemīt arī negatīvas īpašības – ierobežota to pielietošana. Pirmkārt, tie samazina montāžas jutīgumu – veidojas auklas lauziens starp tulpīti un aizmugurējo svinu. Tas jāņem vērā, ja tiek makšķerētas tramīgas, uzmanīgas zivis vai arī amūri ar to jutīgajām copēm. Jo lielāks dziļums un tuvāk spicītei izvietots sviniņš, jo nozīmīgāk samazinās jutīgums.
Otrkārt, tos nav ieteicams uzstādīt gadījumos, ja uz grunts ir ūdenszāles vai arī kādi citi šķēršļi, uz kuriem izvietojas aukla. Tas palielina iespēju auklai aizķerties vai sapīties.
Treškārt, pie montāžas notrūkšanas slīdošais aizmugurējais sviniņš tiek zaudēts. Lidojošā zaudēšanu novērst praktiski nav iespējams, jo tas notrūkst kopā ar šoklīderi. Toties otrā tipa svinu var izmantot ar drošības šņori. Atsvars tiek fiksēts uz pamata auklas ar speciālu klipsi pēc iemetiena veikšanas un tiek atsiets pie rodpoda. Tas atāķējas automātiski piecirtiena brīdī, un, ja montāža tiek aprauta, tas zaudēts netiek.
Nepieciešams marķierim uzstādīt aizmugurējo svinu pēc tā, kad ir izvēlēta vieta, kā arī vēlams viens vai pat divi otrā tipa atsvari (ar sakabi), pat tajā gadījumā, ja aukla gulstas uz ūdenszālēm – maksimāli mazinot pamata auklas sapiņķēšanos ar marķiera pīto auklu pie zivs izvadīšanas.
Marķiera svins (Explorer Lead, Grubber Lead, Mace Lead) pārsvarā ir bumbierveida ar radzēm, kas dod iespēju ne tikai izzināt dziļumu makšķerēšanas sektorā, bet arī reljefa raksturu. Tie parasti ir svarā no 2 līdz 4 oz. No parastajām svinu formām vispiemērotākā būtu plakanā ar radzēm (Big Grippa Lead). Šīs formas svins tikai daļēji piekāpjas informācijas sniegšanas ziņā speciālajam marķiera svinam, bet savukārt iegūsti lielāku svara diapazonu, kas dod iespēju nogādāt marķiera pludu uz lielāku distanci. Dažreiz šā pluda nogādei uz lielāku distanci tiek izmantots iegarenas formas svins, kas ļauj izmērīt dziļumu, bet, viegli slīdot pa gultni, nesniedz pietiekamu informāciju par tās sastāvu. Tomēr iemetiena distance dažreiz ir ļoti noteicoša gadījumā, ja nepieciešams atrast appludinātu ceļu, izvietotu tālu no krasta. Labākos modernās karpu makšķerēšanas svinus ražo tādas angļu kompānijas kā FOX, ACE CARP, RICHWORTH, KORDA, MCF. Pēdējo gadu laikā arī pašmāju karpenieki sākuši piedāvāt pašu gatavotus svinus, kuri ne par matu nav sliktāki par populāro angļu kompāniju piedāvāto klāstu, kā arī cena ir krietni lētāka.
Šie sviniņi ir labāki ne tikai vizuāli, bet arī ar kvalitatīvu pārklājumu, atbilstību uzrādītajam svaram, izturīgu griezuļa un stiprinājuma kombināciju, ko ne vienmēr var garantēt daudzi no ražotājiem. Bet tieši no šīm un citām niansēm veidojas rezultāti.
LOTERIJA! Dāvināsim laivu 995 eiro vērtībā! Uzzini, kas jādara, lai piedalītos
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