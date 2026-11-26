Esmu Gatis no biedrības Asie āķi. Gribu jums pastāstīt, kas mēs esam, ko darām un kāpēc to darām. Iespējams, copes entuziasti mūs visvairāk atpazīst pēc mūsu rīkotajām sacensībām, kā arī pēc jauniešiem, kuri kopā ar mums apgūst makšķerēšanas pamatus. Esam palīdzējuši jauniešiem startēt arī Latvijas čempionātā bērniem un jauniešiem spiningošanā no laivām. Šī disciplīna šogad bija iekļauta Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas sacensību kalendārā.
Babītes asākais āķis – no idejas līdz tradīcijai
Šogad saorganizējām visu nepieciešamo, lai veiksmīgi norisinātos mūsu biedrības rīkotās sacensības Babītes asākais āķis 2026. Pēc pagājušā gada sacensībām saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju – gan mutiski, gan sociālajos tīklos. Dalībnieku interese un vēlme pēc šāda pasākuma lika saprast, ka šis virziens ir jāturpina. Tāpēc biedrības sapulcē nolēmām sacensības rīkot arī šogad. Interese bija liela – pieteicās 54 komandas. Dalībnieku vidū bija arī astoņi jaunieši.