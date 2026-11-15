Latvijas foreļu spiningotāji ar vēsturisku panākumu noslēdz pasaules čempionātu Japānā

Ar vēsturisku panākumu Latvijas izlasei noslēdzies sestais pasaules čempionāts dīķu foreļu spiningošanā (Trout Area), kas norisinājās Hirajas ezerā Japānā. Divu sacensību dienu kopvērtējumā Latvijas valstsvienība 15 valstu konkurencē izcīnīja 3. vietu, piekāpjoties vien mājiniekiem japāņiem un Itālijas izlasei.
Par pasaules čempioni kļuva Japānas izlase, kas sacensību laikā ieguva 18 sektoru vietas, 268 punktus un noķēra 705 zivis. Otro vietu izcīnīja Itālija ar 25 sektoru vietām, 247 punktiem un 699 zivīm. Savukārt Latvijas komanda čempionātu noslēdza ar 39 sektoru vietām, 210 punktiem, 59 uzvarām un 542 noķertām zivīm. Latvijas izlase abas sacensību dienas demonstrēja stabilu sniegumu, pirmajā dienā iegūstot 20, bet otrajā – 19 sektoru vietas. Tādējādi izdevās pārliecinoši apsteigt tuvākos sekotājus no Bulgārijas, kas čempionātu noslēdza ar 48 sektoru vietām.
Trīs Latvijas sportisti pasaules labāko piecpadsmitniekā
Veiksmīgs čempionāts aizvadīts arī individuālajā vērtējumā, kurā startēja 69 sportisti. Trīs Latvijas pārstāvjiem izdevās iekļūt pasaules labāko piecpadsmitniekā.
Augstāko vietu no Latvijas sportistiem izcīnīja Anatolijs Livdāns, kurš ierindojās 10. vietā ar 61 punktu, 17 uzvarām un 150 noķertām zivīm. Kaspars Fjodorovs ieguva 13. vietu ar 55 punktiem, 15 uzvarām un 120 zivīm, savukārt Kristiāns Godiņš ierindojās 15. vietā ar 52 punktiem, 14 uzvarām un 146 zivīm. Rūdolfs Egle čempionātu noslēdza 29. vietā, iegūstot 42 punktus, 13 uzvaras un noķerot 126 zivis.
Izcīnītā bronzas medaļa ir nozīmīgs sasniegums Latvijas dīķu foreļu spiningošanas vēsturē un veiksmīgs noslēgums šā gada pasaules čempionātu sezonai. Būtisku ieguldījumu šīs makšķerēšanas disciplīnas attīstībā Latvijā sniegusi Latvijas Foreļu līga.
Avots: Latvijas Foreļu līga, Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija
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Ar vēsturisku panākumu Latvijas izlasei noslēdzies sestais pasaules čempionāts dīķu foreļu spiningošanā (Trout Area), kas norisinājās Hirajas ezerā Japānā. Divu sacensību dienu kopvērtējumā Latvijas valstsvienība 15 valstu konkurencē izcīnīja 3. vietu, piekāpjoties vien mājiniekiem japāņiem un Itālijas izlasei.
Par pasaules čempioni kļuva Japānas izlase, kas sacensību laikā ieguva 18 sektoru vietas, 268 punktus un noķēra 705 zivis. Otro vietu izcīnīja Itālija ar 25 sektoru vietām, 247 punktiem un 699 zivīm. Savukārt Latvijas komanda čempionātu noslēdza ar 39 sektoru vietām, 210 punktiem, 59 uzvarām un 542 noķertām zivīm. Latvijas izlase abas sacensību dienas demonstrēja stabilu sniegumu, pirmajā dienā iegūstot 20, bet otrajā – 19 sektoru vietas. Tādējādi izdevās pārliecinoši apsteigt tuvākos sekotājus no Bulgārijas, kas čempionātu noslēdza ar 48 sektoru vietām.
Trīs Latvijas sportisti pasaules labāko piecpadsmitniekā
Veiksmīgs čempionāts aizvadīts arī individuālajā vērtējumā, kurā startēja 69 sportisti. Trīs Latvijas pārstāvjiem izdevās iekļūt pasaules labāko piecpadsmitniekā.
Augstāko vietu no Latvijas sportistiem izcīnīja Anatolijs Livdāns, kurš ierindojās 10. vietā ar 61 punktu, 17 uzvarām un 150 noķertām zivīm. Kaspars Fjodorovs ieguva 13. vietu ar 55 punktiem, 15 uzvarām un 120 zivīm, savukārt Kristiāns Godiņš ierindojās 15. vietā ar 52 punktiem, 14 uzvarām un 146 zivīm. Rūdolfs Egle čempionātu noslēdza 29. vietā, iegūstot 42 punktus, 13 uzvaras un noķerot 126 zivis.
Izcīnītā bronzas medaļa ir nozīmīgs sasniegums Latvijas dīķu foreļu spiningošanas vēsturē un veiksmīgs noslēgums šā gada pasaules čempionātu sezonai. Būtisku ieguldījumu šīs makšķerēšanas disciplīnas attīstībā Latvijā sniegusi Latvijas Foreļu līga.
Avots: Latvijas Foreļu līga, Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija
Tu, iespējams, līdz šim termoveļu lietoji nepareizi! Padomi, kā makšķerniekam silti saģērbties
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