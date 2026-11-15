No neliela ezera līdz plašiem ūdeņiem — kādu laivu izvēlēties?

Latvijā makšķerēšanas iespēju netrūkst. Mums ir gan nelieli meža ezeri, gan lielas ūdenskrātuves, gan upes, kurās zivis nereti uzturas vietās, kas no krasta nav sasniedzamas. Tāpēc daudziem makšķerniekiem agrāk vai vēlāk rodas jautājums — kādu laivu izvēlēties? Veikalā Laivu nams pieejams plašs laivu, motoru un aprīkojuma klāsts, kas ļauj rast risinājumu dažādām vajadzībām. Savukārt šogad žurnāla Lielais Loms abonēšanas kampaņā Laivu nams piedāvā Gladiator E350 laivu.
Kāpēc Latvijā tik populāras ir piepūšamās laivas?
Latvijas makšķerniekam viena no lielākajām priekšrocībām ir iespēja brīvi izvēlēties ūdenstilpi. Šodien var doties uz nelielu ezeru, nākamajā nedēļas nogalē – uz Daugavu, bet vēl pēc kāda laika izmēģināt copi pavisam citā Latvijas malā. Taču ne visur ir ērtas laivu nolaišanas vietas jeb slipi, un ne katram ir iespēja turēt laivu pie ūdens vai pārvadāt to ar piekabi. Tieši tādēļ piepūšamās PVC laivas ir kļuvušas par praktisku izvēli. Tās var transportēt saliktā veidā, glabāt garāžā vai citā piemērotā telpā un sagatavot lietošanai tieši pie ūdens.
Laivu nams piedāvā vairākas Gladiator piepūšamo laivu sērijas, tostarp LIGHT, CLASSIC, ACTIVE, AIR un FISHBON. Piedāvājumā ir arī citu ražotāju laivas, piemēram, Bush, Tonar, Admiral un Hunterboats. Tas nozīmē, ka makšķernieks var izvēlēties ne tikai atbilstošu laivas garumu, bet arī konstrukciju, grīdas tipu un aprīkojuma līmeni.
Gladiator E350 – laiva, kas paver jaunas copes iespējas
Šogad žurnāla Lielais Loms abonēšanas kampaņā Laivu nams piedāvā Gladiator E350 piepūšamo laivu. Aptuveni 3,5 metrus garas laivas ir interesants kompromiss starp mobilitāti un vietu makšķerēšanas inventāram. Tās ir pietiekami ietilpīgas, lai līdzi paņemtu makšķerkātus, mānekļu kastes, enkuru, glābšanas vestes un citu nepieciešamo aprīkojumu, taču joprojām saglabā piepūšamās laivas galveno priekšrocību – iespēju to pārvadāt bez pastāvīgas laivas piekabes. Šāda izmēra laiva var būt piemērota gan spiningošanai, gan pludiņmakšķerēšanai, gan copei ar gruntsmakšķerēm. Tā ļauj piekļūt niedrāju malām, salām, dziļuma maiņām un citām perspektīvām vietām, kuras no krasta sasniegt būtu sarežģīti. Tomēr laivas garums nav vienīgais izvēles kritērijs. Tikpat svarīga ir grīdas konstrukcija, kravnesība, laivas svars un pieļaujamā motora jauda.
LOTERIJA! Dāvināsim laivu 995 eiro vērtībā! Uzzini, kas jādara, lai piedalītos
Piepūšamā vai alumīnija grīda – kāda atšķirība?
Izvēloties laivu, makšķernieki nereti vispirms salīdzina cenas un garumus, bet grīdas konstrukcijai pievērš mazāk uzmanības. Patiesībā tā būtiski ietekmē laivas lietošanu. Piepūšamā grīda ir ērts risinājums tiem, kuri laivu bieži saliek un izjauc. Tā samazina nepieciešamību pārvadāt atsevišķas stingrās grīdas detaļas un ļauj salīdzinoši ātri sagatavoties copei. Alumīnija grīda nodrošina stingrāku atbalsta virsmu. Tā var būt īpaši noderīga spiningotājiem, kuri daudz pārvietojas pa laivu vai makšķerē stāvus. Vienlaikus šādas grīdas montāža prasa vairāk darba, un jāparedz vieta tās transportēšanai.
Laivu nama piedāvājumā šīs atšķirības labi ilustrē dažādi Gladiator modeļi. Piemēram, B330 AD CLASSIC ir laiva ar AirDeck tipa piepūšamo grīdu, savukārt C330 AL ACTIVE izmanto alumīnija grīdas konstrukciju. Neviena no šīm izvēlēm nav universāli labāka. Ja laiva regulāri jānes līdz ūdenim un pēc copes jāiepako automašīnā, svarīgs būs tās svars un montāžas ērtums. Ja galvenā prioritāte ir stingra virsma un stabila darba vieta, priekšrocības var būt citai konstrukcijai.
RIB laivas – tiem, kas vēlas stingru korpusu
Laivu nama sortimentā pieejamas arī Gladiator RIB laivas. Saīsinājums RIB nozīmē Rigid Inflatable Boat (angļu val.) – laiva ar stingru korpusu un piepūšamiem bortiem. Atšķirībā no parastas piepūšamās laivas RIB konstrukcijā izmantots ciets korpuss, kas ietekmē laivas vadāmību, stingrību un pārvietošanos viļņos. Piedāvājumā ir vairāki Gladiator RIB modeļi – no RIB 290 un 310AL līdz 350AL, 380AL un 420AL versijām. Šādas laivas var būt interesantas makšķerniekiem, kuri regulāri dodas uz lielākiem ezeriem, ūdenskrātuvēm vai citiem plašiem ūdeņiem, kur jāveic garāki pārbraucieni. RIB konstrukcijas priekšrocība ir stingrais korpuss, tomēr jārēķinās arī ar praktisko pusi. Šādu laivu nevar salocīt un ievietot transportēšanas somā. Tās pārvadāšanai un glabāšanai nepieciešams vairāk vietas, un atkarībā no modeļa var būt vajadzīga arī piekabe. Tāpēc pirms iegādes jāizvērtē ne tikai tas, kā laiva uzvedīsies uz ūdens, bet arī tas, kā to nogādāt līdz makšķerēšanas vietai.
Ne tikai laiva – svarīgs ir arī motors
Laivas izvēle ir tikai daļa no kopējā aprīkojuma komplektēšanas. Makšķerniekam jāizlemj, vai pietiks ar airiem, būs nepieciešams elektromotors vai piemērotāks būs benzīna piekaramais motors. Elektromotors ir īpaši interesants makšķerniekiem, kuri vēlas klusi pārvietoties pa ezeru, lēnām apsekot perspektīvas vietas vai precīzi manevrēt pie niedrāju malām. Jārēķinās gan ar akumulatora ietilpību un darbības ilgumu.
Benzīna piekaramais motors savukārt var būt praktiskāks, ja regulāri jāmēro lielāki attālumi, jābrauc pret straumi vai nepieciešama lielāka pārvietošanās jauda. Laivu nams piedāvā dažādu ražotāju motorus, tostarp Mercury, Tohatsu, Suzuki, Honda un Yamaha, kā arī Minn Kota elektromotorus.
Izvēloties motoru, obligāti jāievēro konkrētās laivas ražotāja noteiktā maksimālā motora jauda un pieļaujamais svars. Ne vienmēr jaudīgākais motors būs piemērotākā izvēle.
Laivu nams piedāvā arī laivu nomu
Ne katram makšķerniekam uzreiz ir skaidrs, kāda izmēra un konstrukcijas laiva būs piemērotākā. Laivu nams piedāvā ne tikai laivu tirdzniecību, bet arī nomas pakalpojumus. Nomas piedāvājumā ir dažādu izmēru un konstrukciju laivas, kā arī elektromotori. Tā ir iespēja iegūt praktisku pieredzi uz ūdens un labāk saprast, kāds laivas tips atbilst paša makšķerēšanas paradumiem. Laivu nams piedāvā arī laivu un motoru remonta pakalpojumus, kas ir būtiski ilgtermiņā. Laiva ir inventārs, kam nepieciešama apkope, pareiza glabāšana un reizēm arī remonts.
Kādu laivu izvēlēties?
Makšķerniekam, kurš copēt dodas viens un bieži maina ūdenstilpes, piemērota var būt mazāka un vieglāk transportējama piepūšamā laiva. Ja parasti makšķerē divatā un līdzi tiek ņemts vairāk inventāra, vērts apsvērt aptuveni 3,5 metrus garu modeli, piemēram, Gladiator E350 kategorijas laivu.
Aktīviem spiningotājiem, kam svarīga stingra grīda, interesantas var būt laivas ar alumīnija klāju. Savukārt makšķerniekiem, kuri regulāri izmanto lielākas ūdenstilpes un vēlas stingru korpusu, vērts iepazīties ar RIB piedāvājumu.
Jebkurā gadījumā jāņem vērā arī drošība. Laivas stabilitāte nenozīmē, ka tā piemērota jebkuriem laikapstākļiem. Pirms došanās uz ūdens jāizvērtē vēja stiprums, viļņi, ūdens temperatūra un savas iespējas droši atgriezties krastā.
Jaunas iespējas uz ūdens
Laivas iegāde daudziem makšķerniekiem nozīmē pavisam citu pieeju copei. Vairs nav jāaprobežojas tikai ar tām vietām, kur iespējams piekļūt no krasta. Var izpētīt dziļākās ezera daļas, niedrāju malas, salas, zemūdens sēkļus un citas vietas, kurās uzturas zivis. Un tieši tāpēc svarīgi ir izvēlēties laivu, kas atbilst konkrētā makšķernieka vajadzībām.
Žurnāla Lielais Loms abonēšanas kampaņā Laivu nams piedāvā Gladiator E350 laivu. Tā var kļūt par lielisku sākumu jaunām makšķerēšanas iespējām, savukārt plašāks Gladiator un citu ražotāju laivu, motoru un aprīkojuma piedāvājums ļauj katram atrast sev piemērotāko risinājumu.
Aplūkotos modeļus apskati veikalā Laivu nams — Tilta iela 28, Rīga, www.laivunams.lv. Tālr. 67354342, 22053929.
Ja vēlies piedalīties loterijā par Gladiator E350 laivu, abonē žurnālu Lielais Loms visam 2027. gadam! To vari darīt LASI.lv sadaļā Abonēt!
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Latvijā makšķerēšanas iespēju netrūkst. Mums ir gan nelieli meža ezeri, gan lielas ūdenskrātuves, gan upes, kurās zivis nereti uzturas vietās, kas no krasta nav sasniedzamas. Tāpēc daudziem makšķerniekiem agrāk vai vēlāk rodas jautājums — kādu laivu izvēlēties? Veikalā Laivu nams pieejams plašs laivu, motoru un aprīkojuma klāsts, kas ļauj rast risinājumu dažādām vajadzībām. Savukārt šogad žurnāla Lielais Loms abonēšanas kampaņā Laivu nams piedāvā Gladiator E350 laivu.
Kāpēc Latvijā tik populāras ir piepūšamās laivas?
Latvijas makšķerniekam viena no lielākajām priekšrocībām ir iespēja brīvi izvēlēties ūdenstilpi. Šodien var doties uz nelielu ezeru, nākamajā nedēļas nogalē – uz Daugavu, bet vēl pēc kāda laika izmēģināt copi pavisam citā Latvijas malā. Taču ne visur ir ērtas laivu nolaišanas vietas jeb slipi, un ne katram ir iespēja turēt laivu pie ūdens vai pārvadāt to ar piekabi. Tieši tādēļ piepūšamās PVC laivas ir kļuvušas par praktisku izvēli. Tās var transportēt saliktā veidā, glabāt garāžā vai citā piemērotā telpā un sagatavot lietošanai tieši pie ūdens.
Laivu nams piedāvā vairākas Gladiator piepūšamo laivu sērijas, tostarp LIGHT, CLASSIC, ACTIVE, AIR un FISHBON. Piedāvājumā ir arī citu ražotāju laivas, piemēram, Bush, Tonar, Admiral un Hunterboats. Tas nozīmē, ka makšķernieks var izvēlēties ne tikai atbilstošu laivas garumu, bet arī konstrukciju, grīdas tipu un aprīkojuma līmeni.
Gladiator E350 – laiva, kas paver jaunas copes iespējas
Šogad žurnāla Lielais Loms abonēšanas kampaņā Laivu nams piedāvā Gladiator E350 piepūšamo laivu. Aptuveni 3,5 metrus garas laivas ir interesants kompromiss starp mobilitāti un vietu makšķerēšanas inventāram. Tās ir pietiekami ietilpīgas, lai līdzi paņemtu makšķerkātus, mānekļu kastes, enkuru, glābšanas vestes un citu nepieciešamo aprīkojumu, taču joprojām saglabā piepūšamās laivas galveno priekšrocību – iespēju to pārvadāt bez pastāvīgas laivas piekabes. Šāda izmēra laiva var būt piemērota gan spiningošanai, gan pludiņmakšķerēšanai, gan copei ar gruntsmakšķerēm. Tā ļauj piekļūt niedrāju malām, salām, dziļuma maiņām un citām perspektīvām vietām, kuras no krasta sasniegt būtu sarežģīti. Tomēr laivas garums nav vienīgais izvēles kritērijs. Tikpat svarīga ir grīdas konstrukcija, kravnesība, laivas svars un pieļaujamā motora jauda.
LOTERIJA! Dāvināsim laivu 995 eiro vērtībā! Uzzini, kas jādara, lai piedalītos
Piepūšamā vai alumīnija grīda – kāda atšķirība?
Izvēloties laivu, makšķernieki nereti vispirms salīdzina cenas un garumus, bet grīdas konstrukcijai pievērš mazāk uzmanības. Patiesībā tā būtiski ietekmē laivas lietošanu. Piepūšamā grīda ir ērts risinājums tiem, kuri laivu bieži saliek un izjauc. Tā samazina nepieciešamību pārvadāt atsevišķas stingrās grīdas detaļas un ļauj salīdzinoši ātri sagatavoties copei. Alumīnija grīda nodrošina stingrāku atbalsta virsmu. Tā var būt īpaši noderīga spiningotājiem, kuri daudz pārvietojas pa laivu vai makšķerē stāvus. Vienlaikus šādas grīdas montāža prasa vairāk darba, un jāparedz vieta tās transportēšanai.
Laivu nama piedāvājumā šīs atšķirības labi ilustrē dažādi Gladiator modeļi. Piemēram, B330 AD CLASSIC ir laiva ar AirDeck tipa piepūšamo grīdu, savukārt C330 AL ACTIVE izmanto alumīnija grīdas konstrukciju. Neviena no šīm izvēlēm nav universāli labāka. Ja laiva regulāri jānes līdz ūdenim un pēc copes jāiepako automašīnā, svarīgs būs tās svars un montāžas ērtums. Ja galvenā prioritāte ir stingra virsma un stabila darba vieta, priekšrocības var būt citai konstrukcijai.
RIB laivas – tiem, kas vēlas stingru korpusu
Laivu nama sortimentā pieejamas arī Gladiator RIB laivas. Saīsinājums RIB nozīmē Rigid Inflatable Boat (angļu val.) – laiva ar stingru korpusu un piepūšamiem bortiem. Atšķirībā no parastas piepūšamās laivas RIB konstrukcijā izmantots ciets korpuss, kas ietekmē laivas vadāmību, stingrību un pārvietošanos viļņos. Piedāvājumā ir vairāki Gladiator RIB modeļi – no RIB 290 un 310AL līdz 350AL, 380AL un 420AL versijām. Šādas laivas var būt interesantas makšķerniekiem, kuri regulāri dodas uz lielākiem ezeriem, ūdenskrātuvēm vai citiem plašiem ūdeņiem, kur jāveic garāki pārbraucieni. RIB konstrukcijas priekšrocība ir stingrais korpuss, tomēr jārēķinās arī ar praktisko pusi. Šādu laivu nevar salocīt un ievietot transportēšanas somā. Tās pārvadāšanai un glabāšanai nepieciešams vairāk vietas, un atkarībā no modeļa var būt vajadzīga arī piekabe. Tāpēc pirms iegādes jāizvērtē ne tikai tas, kā laiva uzvedīsies uz ūdens, bet arī tas, kā to nogādāt līdz makšķerēšanas vietai.
Ne tikai laiva – svarīgs ir arī motors
Laivas izvēle ir tikai daļa no kopējā aprīkojuma komplektēšanas. Makšķerniekam jāizlemj, vai pietiks ar airiem, būs nepieciešams elektromotors vai piemērotāks būs benzīna piekaramais motors. Elektromotors ir īpaši interesants makšķerniekiem, kuri vēlas klusi pārvietoties pa ezeru, lēnām apsekot perspektīvas vietas vai precīzi manevrēt pie niedrāju malām. Jārēķinās gan ar akumulatora ietilpību un darbības ilgumu.
Benzīna piekaramais motors savukārt var būt praktiskāks, ja regulāri jāmēro lielāki attālumi, jābrauc pret straumi vai nepieciešama lielāka pārvietošanās jauda. Laivu nams piedāvā dažādu ražotāju motorus, tostarp Mercury, Tohatsu, Suzuki, Honda un Yamaha, kā arī Minn Kota elektromotorus.
Izvēloties motoru, obligāti jāievēro konkrētās laivas ražotāja noteiktā maksimālā motora jauda un pieļaujamais svars. Ne vienmēr jaudīgākais motors būs piemērotākā izvēle.
Laivu nams piedāvā arī laivu nomu
Ne katram makšķerniekam uzreiz ir skaidrs, kāda izmēra un konstrukcijas laiva būs piemērotākā. Laivu nams piedāvā ne tikai laivu tirdzniecību, bet arī nomas pakalpojumus. Nomas piedāvājumā ir dažādu izmēru un konstrukciju laivas, kā arī elektromotori. Tā ir iespēja iegūt praktisku pieredzi uz ūdens un labāk saprast, kāds laivas tips atbilst paša makšķerēšanas paradumiem. Laivu nams piedāvā arī laivu un motoru remonta pakalpojumus, kas ir būtiski ilgtermiņā. Laiva ir inventārs, kam nepieciešama apkope, pareiza glabāšana un reizēm arī remonts.
Kādu laivu izvēlēties?
Makšķerniekam, kurš copēt dodas viens un bieži maina ūdenstilpes, piemērota var būt mazāka un vieglāk transportējama piepūšamā laiva. Ja parasti makšķerē divatā un līdzi tiek ņemts vairāk inventāra, vērts apsvērt aptuveni 3,5 metrus garu modeli, piemēram, Gladiator E350 kategorijas laivu.
Aktīviem spiningotājiem, kam svarīga stingra grīda, interesantas var būt laivas ar alumīnija klāju. Savukārt makšķerniekiem, kuri regulāri izmanto lielākas ūdenstilpes un vēlas stingru korpusu, vērts iepazīties ar RIB piedāvājumu.
Jebkurā gadījumā jāņem vērā arī drošība. Laivas stabilitāte nenozīmē, ka tā piemērota jebkuriem laikapstākļiem. Pirms došanās uz ūdens jāizvērtē vēja stiprums, viļņi, ūdens temperatūra un savas iespējas droši atgriezties krastā.
Jaunas iespējas uz ūdens
Laivas iegāde daudziem makšķerniekiem nozīmē pavisam citu pieeju copei. Vairs nav jāaprobežojas tikai ar tām vietām, kur iespējams piekļūt no krasta. Var izpētīt dziļākās ezera daļas, niedrāju malas, salas, zemūdens sēkļus un citas vietas, kurās uzturas zivis. Un tieši tāpēc svarīgi ir izvēlēties laivu, kas atbilst konkrētā makšķernieka vajadzībām.
Žurnāla Lielais Loms abonēšanas kampaņā Laivu nams piedāvā Gladiator E350 laivu. Tā var kļūt par lielisku sākumu jaunām makšķerēšanas iespējām, savukārt plašāks Gladiator un citu ražotāju laivu, motoru un aprīkojuma piedāvājums ļauj katram atrast sev piemērotāko risinājumu.
Aplūkotos modeļus apskati veikalā Laivu nams — Tilta iela 28, Rīga, www.laivunams.lv. Tālr. 67354342, 22053929.
Ja vēlies piedalīties loterijā par Gladiator E350 laivu, abonē žurnālu Lielais Loms visam 2027. gadam! To vari darīt LASI.lv sadaļā Abonēt!
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu