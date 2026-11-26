Kas tikai nav atrasts ūdeņos? Munīcija, ieroči, monētas, dārgmetāli. Daudzas lietas tiek meklētas mērķtiecīgi. Ar superstipriem neodīma magnētiem, metāla detektoriem, advancētiem grunts grābekļiem utt. Bet ir arī lietas, uz kurām neviļus uzduramies. Lietas, kas ūdenī mestas apzināti. Tās parasti ir pudeles ar dažādiem vēstījumiem, laulāto solījumi, draudzības apliecinājumi, dažādu apņemšanos teksti, slēdzenes, sprādzes, monētas un citas lietas.
Patiesība – 5/5
Joki – 3/5
Bīstamība – 3/5
Vecuma ierobežojums – 12+
Erotika – 0/5
Pretīgums – 5/5
Arī man ir nācies uzdurties kam līdzīgam. Nedaudz baisam, mistiskam… un pretīgam. Brr… Atceroties vien jau visi mati saceļas. Nu ne gluži visi. Tie, kas bija manis atrastajā burkā, noteikti nekad vairs nesacelsies. Es pieņemu, ka nekad vairs nesacelsies arī vīram, kura fotogrāfija bija rūpīgi sarullēta un ievietota burkā kopā ar matiem. Ar tiem matiem, kas lejā aug.
Kā noprotat, tad runa ir par ko mistisku, un tā ir tiesa. Es reiz uzdūros kādas raganas buramburkai. Brienot pa kādu seklu foreļupi, es pamanīju atstraumē ienestu puslitra burciņu. Tā gulēja uz grunts un bija cieši aizvākota un aizvaskota. Manu uzmanību pievērsa tas, ka burciņā varēja manīt pērļu kaklarotas aprises un manis jau pieminētā vīra fotogrāfiju. Protams, ka ziņkāre ņēma virsroku, un jau pēc mirkļa ar burciņu klēpī es sēdēju krastmalā uz kāda ērta akmens.
Ar pirmo mēģinājumu man burciņu atvērt neizdevās. Tas laikam vaska dēļ. Nākamajā mēģinājumā es satvēru šo pandoras burku ciešāk un no visa spēka rāvu vaļā. Plokššš! Fūū, kas tā par smaku!? Un viss pa manu klēpi, uz biksēm, zābakos, vestes, krekla – ārprāts! Iedomājieties, kā var smakot urīna un etiķa sajaukums… Izlija praktiski viss. Ar visiem kūsu matiem, krellēm, vecu rupjmaizi un vēl kaut kādu zapti. Es fiksi rausos kājās, burka pa zemi, un nezināmā vīra bilde apmetās otrādi. Tanī brīdī es arī sapratu, par ko ir runa. Par reālu burvestību. Bildes otrā pusē bija ar kādu tumšu vielu (varbūt ogle, skropstu tuša) rakstīts teksts, kas nepārprotami liecināja par kādas preilenes milzīgo vēlmi noņemt veci otrai preilenei un piesavināties viņu sev. Atļaušos pilnu tekstu šeit nepublicēt, taču atmiņā iespiedusies viena frāze: “…tā lai paliek vista kārna, nāc pie mana siltā sāna…”
Lūdzu, dāmas – slepenie buramvārdi nu ir zināmi. Visi vīrieši tagad būs jūsu… Es nezinu, vai šī rituāla iniciatorei izdevās panākt iecerēto rokādi, taču es ceru, ka, atverot to burku, es Vilni atbrīvoju no lēruma nepatikšanām, kas saistītas ar sievietēm un celšanos. Lieki piebilst, ka es vēl ilgi smakoju pēc gurķu marinētāja, kas apčurājies. Fuj.
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Kas tikai nav atrasts ūdeņos? Munīcija, ieroči, monētas, dārgmetāli. Daudzas lietas tiek meklētas mērķtiecīgi. Ar superstipriem neodīma magnētiem, metāla detektoriem, advancētiem grunts grābekļiem utt. Bet ir arī lietas, uz kurām neviļus uzduramies. Lietas, kas ūdenī mestas apzināti. Tās parasti ir pudeles ar dažādiem vēstījumiem, laulāto solījumi, draudzības apliecinājumi, dažādu apņemšanos teksti, slēdzenes, sprādzes, monētas un citas lietas.
Patiesība – 5/5
Joki – 3/5
Bīstamība – 3/5
Vecuma ierobežojums – 12+
Erotika – 0/5
Pretīgums – 5/5
Arī man ir nācies uzdurties kam līdzīgam. Nedaudz baisam, mistiskam… un pretīgam. Brr… Atceroties vien jau visi mati saceļas. Nu ne gluži visi. Tie, kas bija manis atrastajā burkā, noteikti nekad vairs nesacelsies. Es pieņemu, ka nekad vairs nesacelsies arī vīram, kura fotogrāfija bija rūpīgi sarullēta un ievietota burkā kopā ar matiem. Ar tiem matiem, kas lejā aug.
Kā noprotat, tad runa ir par ko mistisku, un tā ir tiesa. Es reiz uzdūros kādas raganas buramburkai. Brienot pa kādu seklu foreļupi, es pamanīju atstraumē ienestu puslitra burciņu. Tā gulēja uz grunts un bija cieši aizvākota un aizvaskota. Manu uzmanību pievērsa tas, ka burciņā varēja manīt pērļu kaklarotas aprises un manis jau pieminētā vīra fotogrāfiju. Protams, ka ziņkāre ņēma virsroku, un jau pēc mirkļa ar burciņu klēpī es sēdēju krastmalā uz kāda ērta akmens.
Ar pirmo mēģinājumu man burciņu atvērt neizdevās. Tas laikam vaska dēļ. Nākamajā mēģinājumā es satvēru šo pandoras burku ciešāk un no visa spēka rāvu vaļā. Plokššš! Fūū, kas tā par smaku!? Un viss pa manu klēpi, uz biksēm, zābakos, vestes, krekla – ārprāts! Iedomājieties, kā var smakot urīna un etiķa sajaukums… Izlija praktiski viss. Ar visiem kūsu matiem, krellēm, vecu rupjmaizi un vēl kaut kādu zapti. Es fiksi rausos kājās, burka pa zemi, un nezināmā vīra bilde apmetās otrādi. Tanī brīdī es arī sapratu, par ko ir runa. Par reālu burvestību. Bildes otrā pusē bija ar kādu tumšu vielu (varbūt ogle, skropstu tuša) rakstīts teksts, kas nepārprotami liecināja par kādas preilenes milzīgo vēlmi noņemt veci otrai preilenei un piesavināties viņu sev. Atļaušos pilnu tekstu šeit nepublicēt, taču atmiņā iespiedusies viena frāze: “…tā lai paliek vista kārna, nāc pie mana siltā sāna…”
Lūdzu, dāmas – slepenie buramvārdi nu ir zināmi. Visi vīrieši tagad būs jūsu… Es nezinu, vai šī rituāla iniciatorei izdevās panākt iecerēto rokādi, taču es ceru, ka, atverot to burku, es Vilni atbrīvoju no lēruma nepatikšanām, kas saistītas ar sievietēm un celšanos. Lieki piebilst, ka es vēl ilgi smakoju pēc gurķu marinētāja, kas apčurājies. Fuj.
Domā, tu spētu šos copmaņus pārspēt? 2026. gads makšķerēšanas sportā bijis IESPAIDĪGS
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv
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