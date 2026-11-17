Rudens ir īstais laiks, lai dotos uz jūru butēs! Kad vasaras karstums jau sen aiz muguras un piekrastē arvien biežāk jūtams dzestrs vējš, daudzi makšķernieki sāk gatavoties vienai no gaidītākajām rudens copēm – bušu makšķerēšanai. Tā ir lieliska iespēja pavadīt laiku pie jūras, izbaudīt svaigu gaisu un, protams, tikt pie gardām zivīm.
Taču ne vienmēr viss izdodas tik vienkārši, kā sākumā iecerēts. Var gadīties, ka viens makšķernieks no jūras izvelk buti pēc butes, kamēr citam turpat blakus nākas ilgi gaidīt pat uz vienu copi. Kāpēc tā notiek? Vai visu nosaka veiksme, vai tomēr ir kādi knifi, kas palīdz palielināt izredzes tikt pie loma?
Žurnāla Lielais Loms galvenais redaktors Arvis Ančevskis dalās ar trim vērtīgiem padomiem, ko vērts ņemt vērā, dodoties bušu copē. Tie ir praktiski ieteikumi, kas var palīdzēt labāk sagatavoties makšķerēšanai un izvairīties no kļūdām, kuru dēļ reizēm nākas palikt bez kārotā loma.
Bušu makšķerēšanā nozīme var būt pat šķietami nelielām niansēm. Turklāt jūra ir mainīga – apstākļi, kas vienā dienā ļāvuši tikt pie lieliska loma, nākamajā reizē var būt pavisam citādi. Tādēļ makšķerniekam ir svarīgi ne tikai izvēlēties piemērotu inventāru, bet arī izprast copes apstākļus un būt gatavam tiem pielāgoties.
Noskaties videoklipu un uzzini trīs Arvja ieteikumus! Neatkarīgi no tā, vai pie jūras ar makšķeri dodies pirmo reizi vai bušu sezona tev jau kļuvusi par ikgadēju tradīciju, vienmēr ir vērts papildināt savas zināšanas. Un pastāsti komentāros – kādi ir tavi pārbaudītie knifi veiksmīgai bušu copei? Kas, tavuprāt, visvairāk ietekmē loma lielumu?
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VIDEO! Trīs vērtīgi padomi, kas uzlabos Tavas izredzes noķert butes. “Lielais Loms” noslēpumi #12
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Rudens ir īstais laiks, lai dotos uz jūru butēs! Kad vasaras karstums jau sen aiz muguras un piekrastē arvien biežāk jūtams dzestrs vējš, daudzi makšķernieki sāk gatavoties vienai no gaidītākajām rudens copēm – bušu makšķerēšanai. Tā ir lieliska iespēja pavadīt laiku pie jūras, izbaudīt svaigu gaisu un, protams, tikt pie gardām zivīm.
Taču ne vienmēr viss izdodas tik vienkārši, kā sākumā iecerēts. Var gadīties, ka viens makšķernieks no jūras izvelk buti pēc butes, kamēr citam turpat blakus nākas ilgi gaidīt pat uz vienu copi. Kāpēc tā notiek? Vai visu nosaka veiksme, vai tomēr ir kādi knifi, kas palīdz palielināt izredzes tikt pie loma?
Žurnāla Lielais Loms galvenais redaktors Arvis Ančevskis dalās ar trim vērtīgiem padomiem, ko vērts ņemt vērā, dodoties bušu copē. Tie ir praktiski ieteikumi, kas var palīdzēt labāk sagatavoties makšķerēšanai un izvairīties no kļūdām, kuru dēļ reizēm nākas palikt bez kārotā loma.
Bušu makšķerēšanā nozīme var būt pat šķietami nelielām niansēm. Turklāt jūra ir mainīga – apstākļi, kas vienā dienā ļāvuši tikt pie lieliska loma, nākamajā reizē var būt pavisam citādi. Tādēļ makšķerniekam ir svarīgi ne tikai izvēlēties piemērotu inventāru, bet arī izprast copes apstākļus un būt gatavam tiem pielāgoties.
Noskaties videoklipu un uzzini trīs Arvja ieteikumus! Neatkarīgi no tā, vai pie jūras ar makšķeri dodies pirmo reizi vai bušu sezona tev jau kļuvusi par ikgadēju tradīciju, vienmēr ir vērts papildināt savas zināšanas. Un pastāsti komentāros – kādi ir tavi pārbaudītie knifi veiksmīgai bušu copei? Kas, tavuprāt, visvairāk ietekmē loma lielumu?
Videoklips pieejams Lielais Loms Youtube kanāla dalībniekiem! Piesakies un skaties!
VIDEO! Trīs vērtīgi padomi, kas uzlabos Tavas izredzes noķert butes. “Lielais Loms” noslēpumi #12
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