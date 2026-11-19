Astoņkājis daudziem šķiet eksotisks ēdiens, taču patiesībā tā pagatavošana ir vienkāršāka, nekā varētu iedomāties. Pareizi novārīts un lēni sautēts tomātos un baltvīnā, tas kļūst maigs, sulīgs un pārsteidzoši bagāts garšā. Šī ir viena no tām Vidusjūras stilā tapušajām receptēm, kas neprasa sarežģītas tehnikas — tikai pacietību, labus produktus un vēlmi izbaudīt ko citādu. Rezultāts ir sildošs, aromātisks sautējums, ko var pasniegt gan ar makaroniem, gan ar kraukšķīgu maizi, un tas noteikti kļūs par vakariņu galda zvaigzni.
Sastāvdaļas:
– Svaigs astoņkājis (ar izgrieztu knābi un acīm)
– 3 šalotes sīpoli
– 1 parastais sīpols
– 4 ķiploka daivas (izlaistas caur spiedi)
– 4 svaigi tomāti (sagriezti)
– 1 ēdk tomātu pasta
– 1 bundža tomāti savā sulā
– 250 ml sauss baltvīns
– Dārzeņu buljons (astoņkāja vārīšanai)
– Sāls, pipari, olīveļļa
Pagatavošana:
1. Astoņkāja novārīšana
Svaigu, attīrītu astoņkāji liek lielā katlā ar dārzeņu buljonu un vāra 50 minūtes līdz 1 stundai, līdz tas kļūst mīksts.
Nedaudz atdzesē un sagriež ~5 cm gabalos.
2. Pamata sautējums
Pannā sakarsē olīveļļu un apcep 3 šalotes sīpolus, 1 parasto sīpolu, 4 izspiestas ķiploka daivas. Kad sīpoli kļuvuši mīksti un zeltaini, pievieno astoņkāja gabaliņus.
3. Tomātu un vīna mērce
Pievieno sagrieztos svaigos tomātus, 1 karoti tomātu pastas, bundžu tomātus savā sulā, 250 ml sausa baltvīna. Pārsedz ar vāku un sautē apmēram 30 minūtes, ik pa laikam apmaisot, līdz mērce sabiezē un garšas apvienojas. Lieliski garšo ar makaroniem, ar ķiploku bageti vai vienkārši tāpat — mērci notīrot ar svaigu maizīti.
Kā pagatavot astoņkāji? Sautējums tomātos un baltvīnā
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Astoņkājis daudziem šķiet eksotisks ēdiens, taču patiesībā tā pagatavošana ir vienkāršāka, nekā varētu iedomāties. Pareizi novārīts un lēni sautēts tomātos un baltvīnā, tas kļūst maigs, sulīgs un pārsteidzoši bagāts garšā. Šī ir viena no tām Vidusjūras stilā tapušajām receptēm, kas neprasa sarežģītas tehnikas — tikai pacietību, labus produktus un vēlmi izbaudīt ko citādu. Rezultāts ir sildošs, aromātisks sautējums, ko var pasniegt gan ar makaroniem, gan ar kraukšķīgu maizi, un tas noteikti kļūs par vakariņu galda zvaigzni.
Sastāvdaļas:
– Svaigs astoņkājis (ar izgrieztu knābi un acīm)
– 3 šalotes sīpoli
– 1 parastais sīpols
– 4 ķiploka daivas (izlaistas caur spiedi)
– 4 svaigi tomāti (sagriezti)
– 1 ēdk tomātu pasta
– 1 bundža tomāti savā sulā
– 250 ml sauss baltvīns
– Dārzeņu buljons (astoņkāja vārīšanai)
– Sāls, pipari, olīveļļa
Pagatavošana:
1. Astoņkāja novārīšana
Svaigu, attīrītu astoņkāji liek lielā katlā ar dārzeņu buljonu un vāra 50 minūtes līdz 1 stundai, līdz tas kļūst mīksts.
Nedaudz atdzesē un sagriež ~5 cm gabalos.
2. Pamata sautējums
Pannā sakarsē olīveļļu un apcep 3 šalotes sīpolus, 1 parasto sīpolu, 4 izspiestas ķiploka daivas. Kad sīpoli kļuvuši mīksti un zeltaini, pievieno astoņkāja gabaliņus.
3. Tomātu un vīna mērce
Pievieno sagrieztos svaigos tomātus, 1 karoti tomātu pastas, bundžu tomātus savā sulā, 250 ml sausa baltvīna. Pārsedz ar vāku un sautē apmēram 30 minūtes, ik pa laikam apmaisot, līdz mērce sabiezē un garšas apvienojas. Lieliski garšo ar makaroniem, ar ķiploku bageti vai vienkārši tāpat — mērci notīrot ar svaigu maizīti.
Kā pagatavot astoņkāji? Sautējums tomātos un baltvīnā
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