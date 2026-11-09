Māneklis, kāts, cepure, kas vienmēr atnes veiksmi. Kā skaidrot šo veiksmes fenomenu?

Daudziem makšķerniekiem ir veiksmīgie kāti, mānekļi, somas, cepures un kas tik vēl ne. Ticēt tādām lietām vai ne – tas ir atkarīgs no katra paša, taču ir interesanti ielūkoties vēsturē un uzzināt, kam ir ticējuši zvejnieki un makšķernieki senatnē.
Par veiksmi senatnē
Kopš cilvēki pirmo reizi devās jūrā pēc lielā loma, vienmēr ir bijušas māņticības un cerība, ka konkrētas darbības nesīs atzinību no augstākiem spēkiem un zveja izdosies veiksmīga. Senās kultūras visā pasaulē ticēja dažādiem rituāliem un paražām, kuras, viņuprāt, varēja palīdzēt iegūt vairāk zivju un pasargāt zvejniekus no nelaimēm.
Vikingi pirms zvejas braucieniem upurēja kazu vai vērsi, izšļakstīja tā asinis uz kuģa korpusa, cerot, ka dievi dos bagātīgākus lomus. Romieši meta monētas ūdenī, bet Austrumeiropas tautas pirms izbraukšanas lēja kuģī alkoholu. Vairākas senās Āfrikas kultūras neļāva grūtniecēm atrasties zvejas kuģos, uzskatot, ka viņu klātbūtne piesaistīs ļaunos garus. Daudzās Klusā okeāna salu un Eiropas zvejnieku kultūrās sievietēm vispār bija aizliegts kāpt uz klāja.
Kaut arī mūsdienās šie rituāli var šķist smieklīgi, ticība, ka copes veiksme ir saistīta ar kādu neredzamu spēku, tika nodota tālākās paaudzēs un saglabājusies līdz mūsdienām. Skotijā daudzi makšķernieki joprojām tic, ka laba veiksme būs, ja makšķerēšanas brauciena sākumā ūdenī iemetīs kādu cilvēku un pēc tam ievilks viņu atpakaļ laivā. Francijā makšķernieki joprojām neēd trušus, nenēsā tā saukto veiksmes truša kāju un pat nepiemin šo dzīvnieku, ja plāno doties makšķerēt, jo uzskata to par sliktu zīmi.
Kā to skaidrot?
Kā jau visticamāk var nojaust, nekāda zinātniska pamatjuma šiem veiksmīgajiem priekšmetiem nav. Interesantu skaidrojumu šim fenomenam piedāvā zivju biologs Šons Gudss: “Manuprāt, ir būtiska atšķirība starp veiksmi makšķerēšanā un panākumiem makšķerēšanā. Daudzi cilvēki, kuri paši nav makšķernieki, uzskata, ka veiksme ir galvenais faktors, taču pieredzējuši makšķernieki zina, ka panākumi balstās uz prasmēm un zināšanām, nevis veiksmīgām cepurēm, mānekļiem. Laimīgie priekšmeti drīzāk sniedz pārliecību un palīdz makšķerniekiem atslābināties un uzticēties savām metodēm, tehnikai, izvēlētajai vietai vai māneklim.”
Avots: The MeatEater
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Daudziem makšķerniekiem ir veiksmīgie kāti, mānekļi, somas, cepures un kas tik vēl ne. Ticēt tādām lietām vai ne – tas ir atkarīgs no katra paša, taču ir interesanti ielūkoties vēsturē un uzzināt, kam ir ticējuši zvejnieki un makšķernieki senatnē.
Par veiksmi senatnē
Kopš cilvēki pirmo reizi devās jūrā pēc lielā loma, vienmēr ir bijušas māņticības un cerība, ka konkrētas darbības nesīs atzinību no augstākiem spēkiem un zveja izdosies veiksmīga. Senās kultūras visā pasaulē ticēja dažādiem rituāliem un paražām, kuras, viņuprāt, varēja palīdzēt iegūt vairāk zivju un pasargāt zvejniekus no nelaimēm.
Vikingi pirms zvejas braucieniem upurēja kazu vai vērsi, izšļakstīja tā asinis uz kuģa korpusa, cerot, ka dievi dos bagātīgākus lomus. Romieši meta monētas ūdenī, bet Austrumeiropas tautas pirms izbraukšanas lēja kuģī alkoholu. Vairākas senās Āfrikas kultūras neļāva grūtniecēm atrasties zvejas kuģos, uzskatot, ka viņu klātbūtne piesaistīs ļaunos garus. Daudzās Klusā okeāna salu un Eiropas zvejnieku kultūrās sievietēm vispār bija aizliegts kāpt uz klāja.
Kaut arī mūsdienās šie rituāli var šķist smieklīgi, ticība, ka copes veiksme ir saistīta ar kādu neredzamu spēku, tika nodota tālākās paaudzēs un saglabājusies līdz mūsdienām. Skotijā daudzi makšķernieki joprojām tic, ka laba veiksme būs, ja makšķerēšanas brauciena sākumā ūdenī iemetīs kādu cilvēku un pēc tam ievilks viņu atpakaļ laivā. Francijā makšķernieki joprojām neēd trušus, nenēsā tā saukto veiksmes truša kāju un pat nepiemin šo dzīvnieku, ja plāno doties makšķerēt, jo uzskata to par sliktu zīmi.
Kā to skaidrot?
Kā jau visticamāk var nojaust, nekāda zinātniska pamatjuma šiem veiksmīgajiem priekšmetiem nav. Interesantu skaidrojumu šim fenomenam piedāvā zivju biologs Šons Gudss: “Manuprāt, ir būtiska atšķirība starp veiksmi makšķerēšanā un panākumiem makšķerēšanā. Daudzi cilvēki, kuri paši nav makšķernieki, uzskata, ka veiksme ir galvenais faktors, taču pieredzējuši makšķernieki zina, ka panākumi balstās uz prasmēm un zināšanām, nevis veiksmīgām cepurēm, mānekļiem. Laimīgie priekšmeti drīzāk sniedz pārliecību un palīdz makšķerniekiem atslābināties un uzticēties savām metodēm, tehnikai, izvēlētajai vietai vai māneklim.”
Avots: The MeatEater
LOTERIJA! Dāvināsim laivu 995 eiro vērtībā! Uzzini, kas jādara, lai piedalītos
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