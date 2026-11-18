“Līdakas un Leģendas” šosezon pēc piedzīvojumiem dodas uz Zemgali! Sākot ar 17. novembri, katru otrdienas vakaru 20:00 TV kanālā BEST4SPORT TV būs skatāma iecienītā makšķerēšanas piedzīvojumu seriāla "Līdakas un Leģendas" trešā sezona, kurā lielo līdaku makšķernieki, brāļi Gints un Gunārs Klēģeri, dodas uz Zemgales un Pierīgas ūdeņiem.
Viņiem talkā nāk sabiedrībā zināmi makšķernieki un makšķernieces, jo Zemgale, kā zināms, nav ūdeņiem bagātākais reģions, taču izaicinājumi brāļiem ir starta, nevis stop signāls.
Līdaku meklējumos iesaistās gan Olimpiskais, pasaules un Eiropas čempions 3x3 basketbolā – Nauris Miezis, radio personība Sanda Dejus, copes stāstu meistars un visādi citādi leģendāra personība Māris Olte, sporta makšķerniece Laura Liepiņa, ihtiologs Matīss Žagars un, protams arī lokālie copmaņi un leģendas ar Jelgavas brigādi priekšgalā.
“Zemgale noteikti ir slavenāka ar lauksainiecības zemēm nevis zivīgiem ūdeņiem, taču arī tur ir savas pērles un līdaku makšķernieku iecienītas vietas – Lielupe, Mūsa, Mēmele, Tērvetes ūdenskrātuve, taču visspilgtāk šis reģions atmiņā paliks ar dažādiem mākslīgiem ūdeņiem – dīķiem, uzpludinājumiem, šai pusei, kur ir daudz lauksaimniecības zemes, ir ļoti raksturīgi. Mūsu rudenīgajos klejojumos atradām gan līdakas, gan leģendas, gan jaunus draugus, Zemgale ir lieliska,” par projektu saka filmas veidotājs Gunārs Klēģers.
Sešās sērijās brāļi Klēģeri pabija vairāk nekā 10 dažādos ezeros, upēs, dīķos, uzpludinājumos. Gan ar lielām laivām, gan ar maziem pūšļiem. Seriāls būs redzams BEST4SPORT TV ēterā, kā arī YouTube kanālā @klegers.
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“Līdakas un Leģendas” šosezon pēc piedzīvojumiem dodas uz Zemgali! Sākot ar 17. novembri, katru otrdienas vakaru 20:00 TV kanālā BEST4SPORT TV būs skatāma iecienītā makšķerēšanas piedzīvojumu seriāla "Līdakas un Leģendas" trešā sezona, kurā lielo līdaku makšķernieki, brāļi Gints un Gunārs Klēģeri, dodas uz Zemgales un Pierīgas ūdeņiem.
Viņiem talkā nāk sabiedrībā zināmi makšķernieki un makšķernieces, jo Zemgale, kā zināms, nav ūdeņiem bagātākais reģions, taču izaicinājumi brāļiem ir starta, nevis stop signāls.
Līdaku meklējumos iesaistās gan Olimpiskais, pasaules un Eiropas čempions 3x3 basketbolā – Nauris Miezis, radio personība Sanda Dejus, copes stāstu meistars un visādi citādi leģendāra personība Māris Olte, sporta makšķerniece Laura Liepiņa, ihtiologs Matīss Žagars un, protams arī lokālie copmaņi un leģendas ar Jelgavas brigādi priekšgalā.
“Zemgale noteikti ir slavenāka ar lauksainiecības zemēm nevis zivīgiem ūdeņiem, taču arī tur ir savas pērles un līdaku makšķernieku iecienītas vietas – Lielupe, Mūsa, Mēmele, Tērvetes ūdenskrātuve, taču visspilgtāk šis reģions atmiņā paliks ar dažādiem mākslīgiem ūdeņiem – dīķiem, uzpludinājumiem, šai pusei, kur ir daudz lauksaimniecības zemes, ir ļoti raksturīgi. Mūsu rudenīgajos klejojumos atradām gan līdakas, gan leģendas, gan jaunus draugus, Zemgale ir lieliska,” par projektu saka filmas veidotājs Gunārs Klēģers.
Sešās sērijās brāļi Klēģeri pabija vairāk nekā 10 dažādos ezeros, upēs, dīķos, uzpludinājumos. Gan ar lielām laivām, gan ar maziem pūšļiem. Seriāls būs redzams BEST4SPORT TV ēterā, kā arī YouTube kanālā @klegers.
Pirmās sērijas pašreklāma
Tu, iespējams, līdz šim termoveļu lietoji nepareizi! Padomi, kā makšķerniekam silti saģērbties
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