Makšķerēšanas aizliegumi Latvijā ir pārāk stingri? Rosina pārskatīt makšķerēšanas noteikumus

Atsaucoties uz sabiedrības iniciatīvu, Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību interešu grupa (MVZMIG) ir izstrādājusi vēstuli. Tā nosūtīta Zemkopības ministrijai ar aicinājumu pārskatīt Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus - visus pilnīgos makšķerēšanas aizliegumus, izvērtēt to pamatotību, balstoties zinātniskajās rekomendācijās.
Interešu grupas sagatavotajā vēstulē lasāms:
"Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību interešu grupa (MVZMIG) ir izvērtējusi Zemkopības ministrijas pārsūtīto Vitālija Belajeva priekšlikumu par makšķerēšanas ierobežojumu pārskatīšanu Gaujas posmā no Strenču tilta līdz Paideru HES aizsprostam, kā arī iepazinusies ar zinātniskā institūta BIOR 2026. gada 23. oktobra atzinumu Nr. 1-6/1552.
Interešu grupa atbalsta pašreizējā pilnīgā makšķerēšanas aizlieguma aizstāšanu ar samērīgākiem ierobežojumiem, laika periodā no 1. oktobra līdz 31. decembrim nosakot aizliegumu makšķerēt ar mākslīgo ēsmu (spiningot un mušiņmakšķerēt), kā to rekomendējis arī BIOR.
Kopumā, analizējot noteiktos ierobežojumus makšķerēšanai, secināts, ka šis gadījums aktualizē plašāku jautājumu par pilnīgo makšķerēšanas aizliegumu samērīgumu arī citos Latvijas upju posmos. Ņemot vērā, ka sabiedrība ir aktualizējusi arī makšķerēšanas lieguma pārskatīšanu Bārtas upē, tostarp organizējot iniciatīvu platformā ManaBalss.lv, aicinām Zemkopības ministriju pārskatīt pārējos upju posmos noteiktos pilnīgos makšķerēšanas aizliegumus un izvērtēt, vai tie ieviesti atbilstoši sākotnējiem BIOR zinātniskajiem atzinumiem un rekomendācijām. MVZMIG uzskata, ka ir būtiski noskaidrot, vai BIOR savulaik rekomendēja pilnīgu makšķerēšanas aizliegumu vai tikai konkrētu makšķerēšanas veidu un rīku izmantošanas ierobežošanu un vai normatīvajos aktos noteiktie aizliegumi nav stingrāki par sākotnēji zinātniski pamatotajiem. Ja izvērtējumā tiek konstatētas šādas neatbilstības, lūdzam jautājumu iekļaut nākamās Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtībā, lai kopīgi izvērtētu nepieciešamību rosināt grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 800 Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.
Uzskatām, ka zivju resursu aizsardzībai ir jābūt prioritātei, taču vienlaikus noteiktajiem ierobežojumiem jābūt zinātniski pamatotiem un samērīgiem. Ja aizsardzības mērķi iespējams sasniegt, ierobežojot konkrētus makšķerēšanas veidus, nav pamata bez papildu izvērtējuma saglabāt pilnīgu makšķerēšanas aizliegumu."
Dokumentu sagatavojusi Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību interešu grupas vadītāja, Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Agnese Neimane.
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Atsaucoties uz sabiedrības iniciatīvu, Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību interešu grupa (MVZMIG) ir izstrādājusi vēstuli. Tā nosūtīta Zemkopības ministrijai ar aicinājumu pārskatīt Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumus - visus pilnīgos makšķerēšanas aizliegumus, izvērtēt to pamatotību, balstoties zinātniskajās rekomendācijās.
Interešu grupas sagatavotajā vēstulē lasāms:
"Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību interešu grupa (MVZMIG) ir izvērtējusi Zemkopības ministrijas pārsūtīto Vitālija Belajeva priekšlikumu par makšķerēšanas ierobežojumu pārskatīšanu Gaujas posmā no Strenču tilta līdz Paideru HES aizsprostam, kā arī iepazinusies ar zinātniskā institūta BIOR 2026. gada 23. oktobra atzinumu Nr. 1-6/1552.
Interešu grupa atbalsta pašreizējā pilnīgā makšķerēšanas aizlieguma aizstāšanu ar samērīgākiem ierobežojumiem, laika periodā no 1. oktobra līdz 31. decembrim nosakot aizliegumu makšķerēt ar mākslīgo ēsmu (spiningot un mušiņmakšķerēt), kā to rekomendējis arī BIOR.
Kopumā, analizējot noteiktos ierobežojumus makšķerēšanai, secināts, ka šis gadījums aktualizē plašāku jautājumu par pilnīgo makšķerēšanas aizliegumu samērīgumu arī citos Latvijas upju posmos. Ņemot vērā, ka sabiedrība ir aktualizējusi arī makšķerēšanas lieguma pārskatīšanu Bārtas upē, tostarp organizējot iniciatīvu platformā ManaBalss.lv, aicinām Zemkopības ministriju pārskatīt pārējos upju posmos noteiktos pilnīgos makšķerēšanas aizliegumus un izvērtēt, vai tie ieviesti atbilstoši sākotnējiem BIOR zinātniskajiem atzinumiem un rekomendācijām. MVZMIG uzskata, ka ir būtiski noskaidrot, vai BIOR savulaik rekomendēja pilnīgu makšķerēšanas aizliegumu vai tikai konkrētu makšķerēšanas veidu un rīku izmantošanas ierobežošanu un vai normatīvajos aktos noteiktie aizliegumi nav stingrāki par sākotnēji zinātniski pamatotajiem. Ja izvērtējumā tiek konstatētas šādas neatbilstības, lūdzam jautājumu iekļaut nākamās Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtībā, lai kopīgi izvērtētu nepieciešamību rosināt grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 800 Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.
Uzskatām, ka zivju resursu aizsardzībai ir jābūt prioritātei, taču vienlaikus noteiktajiem ierobežojumiem jābūt zinātniski pamatotiem un samērīgiem. Ja aizsardzības mērķi iespējams sasniegt, ierobežojot konkrētus makšķerēšanas veidus, nav pamata bez papildu izvērtējuma saglabāt pilnīgu makšķerēšanas aizliegumu."
Dokumentu sagatavojusi Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību interešu grupas vadītāja, Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Agnese Neimane.
Tu, iespējams, līdz šim termoveļu lietoji nepareizi! Padomi, kā makšķerniekam silti saģērbties
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