Tautā sauktā čeburaška vai džiggalva – kuru izvēlēties un kādās situācijās katra no tām būs piemērotāka? Lai gan abi varianti tiek plaši izmantoti spiningošanā ar gumijas mānekļiem, katram ir savas priekšrocības un īpatnības, kas var ietekmēt mānekļa spēli ūdenī un copes rezultātu.
Žurnāla Lielais Loms galvenais redaktors Arvis Ančevskis daudzu gadu garumā ir izmēģinājis dažādus mānekļu aprīkošanas veidus, salīdzinājis to darbību un praksē pārliecinājies, kas dažādās situācijās strādā vislabāk. Videoklipā viņš dalās savā pieredzē un skaidro, kam pievērst uzmanību, izvēloties starp čeburašku un klasisko džiggalvu. Vai viens variants patiešām ir labāks par otru, vai tomēr viss atkarīgs no konkrētajiem makšķerēšanas apstākļiem? Uzzini videoklipā!
Video pieejams mūsu Youtube maksas kanāla dalībniekiem. Pievienojies un skaties!
"Čeburašku" vai džiggalvu – ko izvēlēties kurā situācijā? “Lielais Loms” noslēpumi #8
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Tautā sauktā čeburaška vai džiggalva – kuru izvēlēties un kādās situācijās katra no tām būs piemērotāka? Lai gan abi varianti tiek plaši izmantoti spiningošanā ar gumijas mānekļiem, katram ir savas priekšrocības un īpatnības, kas var ietekmēt mānekļa spēli ūdenī un copes rezultātu.
Žurnāla Lielais Loms galvenais redaktors Arvis Ančevskis daudzu gadu garumā ir izmēģinājis dažādus mānekļu aprīkošanas veidus, salīdzinājis to darbību un praksē pārliecinājies, kas dažādās situācijās strādā vislabāk. Videoklipā viņš dalās savā pieredzē un skaidro, kam pievērst uzmanību, izvēloties starp čeburašku un klasisko džiggalvu. Vai viens variants patiešām ir labāks par otru, vai tomēr viss atkarīgs no konkrētajiem makšķerēšanas apstākļiem? Uzzini videoklipā!
Video pieejams mūsu Youtube maksas kanāla dalībniekiem. Pievienojies un skaties!
"Čeburašku" vai džiggalvu – ko izvēlēties kurā situācijā? “Lielais Loms” noslēpumi #8
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu