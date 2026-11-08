Pāri visam — siers, un miers! Breksis manierīgā franču gaumē

Kas var būt labāks par paša noķertu un paša pagatavotu breksi! Šobrīd šīs zivis ļoti labi ķeras, tāpēc recepte varētu būt aktuāla. Un pēc vējainas dienas pie upes silta cepurīte nevis pašam, bet karsta siera cepurīte vakariņām būs tas, kas vajadzīgs!
Franču karbonāde ir viens no latviešu iecienītākajiem ēdieniem tieši siera dēļ. Ar tomāta šķēlīti un brangu majonēzes un siera cepuri vienkāršs cūkgaļas vai vistas filejas gabaliņš kļūst par franču karbonādi. Dzirdēts, ka arī lasi tā gatavo, taču šoreiz ne cūkgaļa, pat ne lasis, bet gan breksis!
Sastāvdaļas
- Breksis
- Burciņa marinētu tomātu (izmantoju pašas marinētos ar ķiplokiem savā sulā)
- Mazliet sarkanās paprikas pulvera
- Garšvielu maisījums zivīm
- Timiāna saišķītis
- Majonēze
- 1 tējkarote graudaino sinepju
- Siers
Pagatavošana
- Breksim zvīņas netīra, tikai nogriež galvu un pa muguru pārgriež uz pusēm, nepārgriežot vēderu.
- Izņem iekšas, zivi nomazgā un nosusina.
- Pārkaisa ar sāli, pipariem un garšvielām, liek pannā uz dubulti pārlocītas folijas ar zvīņām uz leju.
- Majonēzi sajauc ar sinepēm un bagātīgi uzklāj zivij.
- Ripiņās sagriež marinētos tomātus un ķiplokus, klāj pa virsu majonēzei.
- Bagātīgi pārber ar rīvētu sieru.
- Pārklāj ar zivs izmēra cepamā papīra strēmeli un ietin folijā, lai cepšanās procesā neiztek sula un zivs paliktu sulīga.
- Krāsnī 220 grādu temperatūrā cep 25–30 minūtes.
Breksis sanāk ne vien ļoti sātīgs, bet arī sulīgs. Labu apetīti!
Ieteikums!
Vislabāk zivi gatavot tajā pašā dienā, kad tā noķerta, šis ir ātrs un ērts veids, kā pagatavot gardu breksi – folijā un cepeškrāsnī iekšā.
LOTERIJA! Dāvināsim laivu 995 eiro vērtībā! Uzzini, kas jādara, lai piedalītos
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Kas var būt labāks par paša noķertu un paša pagatavotu breksi! Šobrīd šīs zivis ļoti labi ķeras, tāpēc recepte varētu būt aktuāla. Un pēc vējainas dienas pie upes silta cepurīte nevis pašam, bet karsta siera cepurīte vakariņām būs tas, kas vajadzīgs!
Franču karbonāde ir viens no latviešu iecienītākajiem ēdieniem tieši siera dēļ. Ar tomāta šķēlīti un brangu majonēzes un siera cepuri vienkāršs cūkgaļas vai vistas filejas gabaliņš kļūst par franču karbonādi. Dzirdēts, ka arī lasi tā gatavo, taču šoreiz ne cūkgaļa, pat ne lasis, bet gan breksis!
Sastāvdaļas
- Breksis
- Burciņa marinētu tomātu (izmantoju pašas marinētos ar ķiplokiem savā sulā)
- Mazliet sarkanās paprikas pulvera
- Garšvielu maisījums zivīm
- Timiāna saišķītis
- Majonēze
- 1 tējkarote graudaino sinepju
- Siers
Pagatavošana
- Breksim zvīņas netīra, tikai nogriež galvu un pa muguru pārgriež uz pusēm, nepārgriežot vēderu.
- Izņem iekšas, zivi nomazgā un nosusina.
- Pārkaisa ar sāli, pipariem un garšvielām, liek pannā uz dubulti pārlocītas folijas ar zvīņām uz leju.
- Majonēzi sajauc ar sinepēm un bagātīgi uzklāj zivij.
- Ripiņās sagriež marinētos tomātus un ķiplokus, klāj pa virsu majonēzei.
- Bagātīgi pārber ar rīvētu sieru.
- Pārklāj ar zivs izmēra cepamā papīra strēmeli un ietin folijā, lai cepšanās procesā neiztek sula un zivs paliktu sulīga.
- Krāsnī 220 grādu temperatūrā cep 25–30 minūtes.
Breksis sanāk ne vien ļoti sātīgs, bet arī sulīgs. Labu apetīti!
Ieteikums!
Vislabāk zivi gatavot tajā pašā dienā, kad tā noķerta, šis ir ātrs un ērts veids, kā pagatavot gardu breksi – folijā un cepeškrāsnī iekšā.
LOTERIJA! Dāvināsim laivu 995 eiro vērtībā! Uzzini, kas jādara, lai piedalītos
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu