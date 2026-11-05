Nārsta laikā izņem 66 nelegālus tīklus un aiztur divus maluzvejniekus

Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Zemessardzi turpina pastiprinātu lašveidīgo zivju aizsardzības kontroli Latvijas iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē. Pārkāpēji tiek identificēti, nelikumīgie zvejas rīki izņemti, bet par konstatētajiem pārkāpumiem tiek uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība. Kontrole pastiprinātā režīmā turpināsies visu novembri, aptverot lašveidīgo zivju nārsta periodu. Par katru nelikumīgi noķertu lasi vai taimiņu papildus administratīvajam sodam pārkāpējam jāatlīdzina zivju resursiem nodarītais kaitējums, kas var sasniegt 715 eiro par katru zivi, informē VDD.
Oktobrī VVD kontroles pasākumu laikā aizturējis divas personas par nelikumīgu zveju un no ūdenstilpēm izņēmis 66 zivju tīklus, kā arī citus neatļautus zvejas rīkus. Konstatēti arī makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi. Iekšējos ūdeņos izņemti 42 zivju tīkli, seši nēģu murdi un četri vēžu ķeramie rīki. Konstatēti divi makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi par makšķerēšanu aizliegtā vietā. Viena persona aizturēta par zveju ar tīkliem bez derīgas licences, aizliegtā laikā un vietā.
Savukārt jūras piekrastē izņemti 24 zivju tīkli un aizturēta viena persona par nelikumīgu rūpniecisko zveju, izmantojot tīklus. Abos maluzvejas gadījumos uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.
Lai nodrošinātu efektīvu ūdenstilpju uzraudzību, VVD mobilizējis dienesta iekšējos resursus un kontroles pasākumos iesaistījis arī inspektorus no citiem reģioniem. Būtisku atbalstu sniedz Zemessardze, palīdzot uzraudzīt ūdenstilpes un identificēt iespējamos pārkāpējus. Pārbaudes mērķtiecīgi tiek koncentrētas vietās, kur lašveidīgās zivis ir visvieglāk pieejamas un iepriekš biežāk konstatēti pārkāpumi. Īpaša uzmanība pievērsta Kurzemes upēm, kur aktīvās nārsta migrācijas laikā saglabājas paaugstināts maluzvejas risks, vienlaikus pastiprinātu uzraudzību nodrošinot arī citviet Latvijā.
Par makšķerēšanu aizliegtā laikā un vietā var piemērot administratīvo sodu līdz 350 eiro, savukārt par rūpniecisko zveju aizliegtā laikā un vietā iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē — līdz 700 eiro.
VVD aicina iedzīvotājus iesaistīties zivju resursu aizsardzībā un ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, zvanot uz tālruni +371 26338800 vai izmantojot mobilo lietotni "Vides SOS".
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Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Zemessardzi turpina pastiprinātu lašveidīgo zivju aizsardzības kontroli Latvijas iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē. Pārkāpēji tiek identificēti, nelikumīgie zvejas rīki izņemti, bet par konstatētajiem pārkāpumiem tiek uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība. Kontrole pastiprinātā režīmā turpināsies visu novembri, aptverot lašveidīgo zivju nārsta periodu. Par katru nelikumīgi noķertu lasi vai taimiņu papildus administratīvajam sodam pārkāpējam jāatlīdzina zivju resursiem nodarītais kaitējums, kas var sasniegt 715 eiro par katru zivi, informē VDD.
Oktobrī VVD kontroles pasākumu laikā aizturējis divas personas par nelikumīgu zveju un no ūdenstilpēm izņēmis 66 zivju tīklus, kā arī citus neatļautus zvejas rīkus. Konstatēti arī makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi. Iekšējos ūdeņos izņemti 42 zivju tīkli, seši nēģu murdi un četri vēžu ķeramie rīki. Konstatēti divi makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi par makšķerēšanu aizliegtā vietā. Viena persona aizturēta par zveju ar tīkliem bez derīgas licences, aizliegtā laikā un vietā.
Savukārt jūras piekrastē izņemti 24 zivju tīkli un aizturēta viena persona par nelikumīgu rūpniecisko zveju, izmantojot tīklus. Abos maluzvejas gadījumos uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.
Lai nodrošinātu efektīvu ūdenstilpju uzraudzību, VVD mobilizējis dienesta iekšējos resursus un kontroles pasākumos iesaistījis arī inspektorus no citiem reģioniem. Būtisku atbalstu sniedz Zemessardze, palīdzot uzraudzīt ūdenstilpes un identificēt iespējamos pārkāpējus. Pārbaudes mērķtiecīgi tiek koncentrētas vietās, kur lašveidīgās zivis ir visvieglāk pieejamas un iepriekš biežāk konstatēti pārkāpumi. Īpaša uzmanība pievērsta Kurzemes upēm, kur aktīvās nārsta migrācijas laikā saglabājas paaugstināts maluzvejas risks, vienlaikus pastiprinātu uzraudzību nodrošinot arī citviet Latvijā.
Par makšķerēšanu aizliegtā laikā un vietā var piemērot administratīvo sodu līdz 350 eiro, savukārt par rūpniecisko zveju aizliegtā laikā un vietā iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastē — līdz 700 eiro.
VVD aicina iedzīvotājus iesaistīties zivju resursu aizsardzībā un ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, zvanot uz tālruni +371 26338800 vai izmantojot mobilo lietotni "Vides SOS".
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