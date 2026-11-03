Kur iegādāties svaigas piekrastes zivis?

Meklējat svaigas vietējās zivis vai plānojat aizraujošu maršrutu gar Latvijas piekrasti? Jaunā vietne www.piekrasteszivis.lv kalpo kā visaptverošs ceļvedis, kurā apkopoti zvejnieku tiešie kontakti, tirdzniecības punkti, gardas receptes un ievērojamākās apskates vietas.
Šī iniciatīva ne vien atvieglo gardēžu un ceļotāju ikdienu, bet arī sniedz būtisku atbalstu piekrastes saimniecībām un uzņēmējiem tirdzniecības veicināšanā arī ārpus tūrisma sezonas.
Vietnē apkopota informācija par piekrastes zvejniekiem, zivju sugām, tirdzniecības vietām, piekrastes atpūtas vietām un zivju pagatavošanu.
Vietnē atrodami arī zvejnieku kontakti, lai interesenti varētu noskaidrot, kādas zivis konkrētajā brīdī ir pieejamas un kur tās iegādāties.
Ja saimniecība darbojas piekrastē vai piedāvā ar vietējo pārtiku un tūrismu saistītus pakalpojumus, vietne var būt noderīga, meklējot sadarbības iespējas un pircējus.
Zemkopības ministrijas atbalstītā projekta "Piekrastes zivis" mērķis ir veicināt piekrastes ekonomikas dzīvotspēju un popularizēt vietējo zvejniecību visa gada garumā, ne tikai vasaras sezonā.
Vietnē iekļauta informācija par vairāk nekā 30 zvejniekiem un aptuveni 40 apskates vietām piekrastē; saturs tiek papildināts.
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Meklējat svaigas vietējās zivis vai plānojat aizraujošu maršrutu gar Latvijas piekrasti? Jaunā vietne www.piekrasteszivis.lv kalpo kā visaptverošs ceļvedis, kurā apkopoti zvejnieku tiešie kontakti, tirdzniecības punkti, gardas receptes un ievērojamākās apskates vietas.
Šī iniciatīva ne vien atvieglo gardēžu un ceļotāju ikdienu, bet arī sniedz būtisku atbalstu piekrastes saimniecībām un uzņēmējiem tirdzniecības veicināšanā arī ārpus tūrisma sezonas.
Vietnē apkopota informācija par piekrastes zvejniekiem, zivju sugām, tirdzniecības vietām, piekrastes atpūtas vietām un zivju pagatavošanu.
Vietnē atrodami arī zvejnieku kontakti, lai interesenti varētu noskaidrot, kādas zivis konkrētajā brīdī ir pieejamas un kur tās iegādāties.
Ja saimniecība darbojas piekrastē vai piedāvā ar vietējo pārtiku un tūrismu saistītus pakalpojumus, vietne var būt noderīga, meklējot sadarbības iespējas un pircējus.
Zemkopības ministrijas atbalstītā projekta "Piekrastes zivis" mērķis ir veicināt piekrastes ekonomikas dzīvotspēju un popularizēt vietējo zvejniecību visa gada garumā, ne tikai vasaras sezonā.
Vietnē iekļauta informācija par vairāk nekā 30 zvejniekiem un aptuveni 40 apskates vietām piekrastē; saturs tiek papildināts.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem