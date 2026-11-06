Varkaļu kanālā plāno izmaiņas makšķerēšanas noteikumos! Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli

Jūrmalas pašvaldība sabiedriskajai apspriešanai nodevusi saistošo noteikumu grozījumu projektu, kas paredz vairākas izmaiņas licencētās makšķerēšanas kārtībā Varkaļu kanālā. Tostarp plānots noteikt papildu ierobežojumus makšķerēšanai no laivām un paplašināt to personu loku, kurām pieejamas licences par samazinātu maksu.
Varkaļu kanāls ir iecienīta vieta daudziem makšķerniekiem, jo tajā mīt dažādas zivju sugas. Kanāls atrodas Jūrmalas apkaimē un savieno Babītes ezeru ar Lielupi, līdz ar to kanālam ir nozīmīga loma zivju migrācijā starp abām ūdenstilpēm. Lai aizsargātu zivju resursus un regulētu makšķerēšanas intensitāti, noteiktā kanāla posmā ieviesta licencētā makšķerēšana.
Svarīgākais no plānotajām izmaiņām:
- personām ar retām slimībām, kurām ir izsniegta reto slimību pacientu identifikācijas karte, paredzēta iespēja iegādāties licenci par samazinātu maksu;
- noteikts aizliegums makšķerēt no laivas noteiktajā makšķerēšanas lieguma zonā;
- aktualizēta informācija par licencētās makšķerēšanas organizētāju;
- precizēti organizētāja pienākumi attiecībā uz licenču realizācijas ieņēmumu pārskaitīšanu Zivju fondā, pārskatu iesniegšanu un lomu uzskaites kontroli;
- aktualizētas prasības informācijas sniegšanai ārvalstu tūristiem;
- pārskatīti licenču paraugi un saistītie pielikumi.
Izmaiņas sagatavotas, ņemot vērā 2026. gada 22. septembrī pieņemtos Ministru kabineta noteikumu grozījumus, kā arī nepieciešamību precizēt licencētās makšķerēšanas organizēšanas kārtību Varkaļu kanālā. Jūrmalas pašvaldība aicina makšķerniekus un citus interesentus iepazīties ar sagatavoto noteikumu projektu un izteikt savu viedokli līdz 2026. gada 18. novembrim. Ar dokumentu iespējams iepazīties Jūrmalas pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Saistošo noteikumu projekti. Svarīgi uzsvērt, ka šobrīd izmaiņas vēl ir projekta stadijā un nav stājušās spēkā.
Avots: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība
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Jūrmalas pašvaldība sabiedriskajai apspriešanai nodevusi saistošo noteikumu grozījumu projektu, kas paredz vairākas izmaiņas licencētās makšķerēšanas kārtībā Varkaļu kanālā. Tostarp plānots noteikt papildu ierobežojumus makšķerēšanai no laivām un paplašināt to personu loku, kurām pieejamas licences par samazinātu maksu.
Varkaļu kanāls ir iecienīta vieta daudziem makšķerniekiem, jo tajā mīt dažādas zivju sugas. Kanāls atrodas Jūrmalas apkaimē un savieno Babītes ezeru ar Lielupi, līdz ar to kanālam ir nozīmīga loma zivju migrācijā starp abām ūdenstilpēm. Lai aizsargātu zivju resursus un regulētu makšķerēšanas intensitāti, noteiktā kanāla posmā ieviesta licencētā makšķerēšana.
Svarīgākais no plānotajām izmaiņām:
- personām ar retām slimībām, kurām ir izsniegta reto slimību pacientu identifikācijas karte, paredzēta iespēja iegādāties licenci par samazinātu maksu;
- noteikts aizliegums makšķerēt no laivas noteiktajā makšķerēšanas lieguma zonā;
- aktualizēta informācija par licencētās makšķerēšanas organizētāju;
- precizēti organizētāja pienākumi attiecībā uz licenču realizācijas ieņēmumu pārskaitīšanu Zivju fondā, pārskatu iesniegšanu un lomu uzskaites kontroli;
- aktualizētas prasības informācijas sniegšanai ārvalstu tūristiem;
- pārskatīti licenču paraugi un saistītie pielikumi.
Izmaiņas sagatavotas, ņemot vērā 2026. gada 22. septembrī pieņemtos Ministru kabineta noteikumu grozījumus, kā arī nepieciešamību precizēt licencētās makšķerēšanas organizēšanas kārtību Varkaļu kanālā. Jūrmalas pašvaldība aicina makšķerniekus un citus interesentus iepazīties ar sagatavoto noteikumu projektu un izteikt savu viedokli līdz 2026. gada 18. novembrim. Ar dokumentu iespējams iepazīties Jūrmalas pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Saistošo noteikumu projekti. Svarīgi uzsvērt, ka šobrīd izmaiņas vēl ir projekta stadijā un nav stājušās spēkā.
Avots: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība
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