Jā, jā, katram sava recepte ir gardākā un vienkāršākā, variācijas vienmēr ir pieejamas, bet man šādi zivs garšo vislabāk. Ir vēl viens aspekts. To ir ļoti viegli pagatavot, tas aizņem maz laika un vajadzīgas maz sastāvdaļas. Tie ir trīs kritēriji, lai es vispār ķertos klāt gatavošanai. Tam jābūt ātri, vienkārši un jāizmanto maz sastāvdaļas. Šo recepti man iemācīja tēvs, jo viņš vienkārši nekā savādāk zivi negatavo. Tad nu šeit – kārtīga ģimenes mantojuma recepte.
Sastāvdaļas
Līdaka vai asaris, sagriezts gabaliņos
Sāls, pipari
Milti
Sviests vai eļļa
Pagatavošana
Izķidā zivi un sagriež to apmēram piecus centimetrus biezos gabaliņos. Viegli apvīļā miltos. Var arī bez miltiem. Uzkarsē pannu, uzliek sviestu vai izmanto eļļu. Cep uz pannas, kamēr zeltaini brūns no abām pusēm. Viss! Baudām zivi!
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Jā, jā, katram sava recepte ir gardākā un vienkāršākā, variācijas vienmēr ir pieejamas, bet man šādi zivs garšo vislabāk. Ir vēl viens aspekts. To ir ļoti viegli pagatavot, tas aizņem maz laika un vajadzīgas maz sastāvdaļas. Tie ir trīs kritēriji, lai es vispār ķertos klāt gatavošanai. Tam jābūt ātri, vienkārši un jāizmanto maz sastāvdaļas. Šo recepti man iemācīja tēvs, jo viņš vienkārši nekā savādāk zivi negatavo. Tad nu šeit – kārtīga ģimenes mantojuma recepte.
Sastāvdaļas
Līdaka vai asaris, sagriezts gabaliņos
Sāls, pipari
Milti
Sviests vai eļļa
Pagatavošana
Izķidā zivi un sagriež to apmēram piecus centimetrus biezos gabaliņos. Viegli apvīļā miltos. Var arī bez miltiem. Uzkarsē pannu, uzliek sviestu vai izmanto eļļu. Cep uz pannas, kamēr zeltaini brūns no abām pusēm. Viss! Baudām zivi!
Domā, tu spētu šos copmaņus pārspēt? 2026. gads makšķerēšanas sportā bijis IESPAIDĪGS
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
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