VIDEO. Kādu makšķerauklu izvēlēties? Praktisks padoms iesācējiem

Monofīlā vai pītā aukla – kuru izvēlēties un kādos apstākļos katra no tām būs piemērotāka?
Monofīlā vai pītā aukla – kuru izvēlēties un kādos apstākļos katra no tām būs piemērotāka? Lai gan abas auklas tiek plaši izmantotas makšķerēšanā, tām ir būtiskas atšķirības, kas ietekmē gan mānekļa vadīšanu, gan copes sajūtu, gan zivs vadīšanu. Vai pītā aukla vienmēr ir labākā izvēle spiningošanai, vai tomēr ir situācijas, kurās priekšrocības būs monofīlajai auklai? Kam pievērst uzmanību, izvēloties auklu konkrētam makšķerēšanas veidam, un kā nepieļaut biežākās kļūdas? Par to stāsta žurnāla Lielais Loms galvenais redaktors Arvis Ančevskis, skaidrojot abu auklu īpašības, priekšrocības un praktisko pielietojumu. Vairāk uzzini videoklipā!
Kādu makšķerauklu izvēlēties? Monofīlā pret pīto. Praktisks padoms iesācējiem
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Monofīlā vai pītā aukla – kuru izvēlēties un kādos apstākļos katra no tām būs piemērotāka?
Monofīlā vai pītā aukla – kuru izvēlēties un kādos apstākļos katra no tām būs piemērotāka? Lai gan abas auklas tiek plaši izmantotas makšķerēšanā, tām ir būtiskas atšķirības, kas ietekmē gan mānekļa vadīšanu, gan copes sajūtu, gan zivs vadīšanu. Vai pītā aukla vienmēr ir labākā izvēle spiningošanai, vai tomēr ir situācijas, kurās priekšrocības būs monofīlajai auklai? Kam pievērst uzmanību, izvēloties auklu konkrētam makšķerēšanas veidam, un kā nepieļaut biežākās kļūdas? Par to stāsta žurnāla Lielais Loms galvenais redaktors Arvis Ančevskis, skaidrojot abu auklu īpašības, priekšrocības un praktisko pielietojumu. Vairāk uzzini videoklipā!
Kādu makšķerauklu izvēlēties? Monofīlā pret pīto. Praktisks padoms iesācējiem
Visērtāk žurnālu LIELAIS LOMS abonēt internetā!
Lasi jaunāko numuru! To atradīsi preses tirdzniecības vietās un LASI.lv
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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